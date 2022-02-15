Стальной кулак Украины: танки Т-64 и Т-72

Если Кремль решится на полномасштабное вторжение в Украину, нет сомнений, что обе стороны будут использовать танки. Что смогут выставить Киев и Москва?

Фокус перевел текст Норберта Нойманна, где рассказал о танках Украины и новейшем танке РФ.

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Боевые танки, легкие танки, противотанковые САУ: найдется ли им применение в противостоянии Украины и России

С конца прошлого года Украина получает военную помощь от США и других союзников по НАТО, включая оружие, которого, как надеются в НАТО, будет достаточно для сдерживания потенциального российского вторжения. Один из аргументов заключается в том, что военная поддержка Украины существенно затруднит победу России.

Увеличение военной мощи Киева может привести к увеличению затрат для Кремля в денежном выражении и количестве боевых потерь. Многие надеются, что это создаст внутриполитические проблемы для президента Путина, и он решит отказаться от вторжения.

Другие эксперты считают, что все усилия тщетны, а дальнейшее вооружение Украины только подталкивает Россию к вторжению. В любом случае, если или когда дело дойдет до реального вторжения, возросшего украинского потенциала все равно будет недостаточно, чтобы противостоять Москве.

Но насколько российские вооруженные силы мощнее? Хотя российские ВВС будут наносить авиаудары по определенным украинским объектам, основная часть боевых действий будет происходить на земле.

Бронемощь ВСУ. Основные боевые танки Украины: Т-64 и Т-72

По данным инвентаризации украинской военной техники, проведенной GlobalData 2021, в настоящее время страна владеет примерно 12 300 бронированными машинами, из которых около 2550 – танки. В мировом масштабе эти показатели занимают 6 и 13 места соответственно. Сюда входят основные боевые танки, легкие танки и противотанковые САУ.

Основной боевой танк Т-64

Самым известным украинским танком, пожалуй, является основной боевой танк (ОБТ) Т-64, которых в стране насчитывается 720 единиц. Т-64, разработанный и произведенный на Харьковском паровозостроительном заводе, поступил на вооружение во время холодной войны в 1966 году.

Эта машина была огромным шагом вперед по сравнению с солидными на то время моделями Т-55 и Т-62. Т-64 оснащен реактивной броней "Контакт-1", которая закрывает особо уязвимые места танка. Модернизация по сравнению с предыдущими моделями включает более совершенный дизельный двигатель и автомат заряжания.

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125-мм гладкоствольное орудие сейчас является стандартом, но Т-64 был первым советским танком, получившим его. Также он может стрелять противотанковой управляемой ракетой AT-8 Songster. AT-8 несет противотанковую боеголовку, которая способна пробить не менее 600 мм стальной брони и поражать бронетехнику на расстоянии до 4 км.

Модель Т-64БВ оснащена 7,62-мм спаренным пулеметом, 12,7-мм танковым пулеметом Никитина-Соколова-Волкова и двумя установками по четыре дымовых гранатомета. Целевое назначение Т-64 заключалось в том, чтобы победить лучшие на тот момент бронемашины НАТО.

Т-64 создавали украинской армии проблемы с обслуживанием, и военные модернизировали модель Т-64БМ. Так на свет появился Т-64БМ "Булат". Сегодня Т-64 технологически превосходят большинство своих российских аналогов.

[ + – ] Танк Т-64БМ "Булат"

Основной боевой танк Т-72

Т-72 – еще один основной боевой танк советской разработки. Киев имеет на вооружении 3600 танков Т-72, включая варианты Т-72УА1, Т-72Б1, Т-72АВ и Т-72А.

Т-72 значительно менее сложны и проще в обслуживании, чем Т-64.

Вооружение Т-72 соответствует вооружению Т-64 и может нести 45 снарядов калибра 125 мм, из которых 22 снаряда размещаются на автоматическом карусельном механизме. Орудие стреляет отдельными бронебойными оперенными подкалиберными, фугасными противотанковыми и осколочными снарядами.

Точность стрельбы обеспечивается лазерным дальномерным прицелом, баллистическим компьютером и тепловой муфтой ствола. Комплекс управляемого вооружения танка – 9К120 "Свирь" (кодовое название НАТО AT-11 Sniper), разработанный тульским КБ приборостроения.

Защита Т-72 включает броневое покрытие с комбинированными броневыми решетками по лобовой дуге.

[ + – ] Танк Т-72АМТ

Что против этого поставит Россия? Самый большой танковый парк в мире

Россия располагает самым большим в мире танковым парком, насчитывающим более 12400 единиц. Общее количество бронетехники в стране достигает более 30100 единиц, что дает России третье место, уступая американскому и китайскому паркам на 15000 и 5000 машин соответственно.

Количество одних только Т-64 и Т-72 почти превосходит общий потенциал украинской бронетехники.

Т-14 "Армата". ОБТ нового поколения

Но самым интересным российским танком является Т-14 "Армата", разработанный Уралвагонзаводом. Этот танк был представлен в 2015 году, и страна планировала выпустить 2300 таких машин. Однако серийное производство модели было отложено из-за высокой стоимости, и в настоящее время известно только о 20 экземплярах.

Полевые испытания танка прошли в Сирии. Боевая машина оснащена цифровым оборудованием, безэкипажной башней и изолированной бронированной капсулой для экипажа. В ее основе лежит модульная боевая платформа, которая также может служить базой для других вариантов бронетехники, таких как тяжелые боевые машины пехоты и бронетранспортеры.

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Корпус Т-14 разделен на три отсека: кабина экипажа в носовой части, дистанционно управляемая башня со 125-мм гладкоствольным орудием 2А82-1М в центре и силовая установка в кормовой части танка. Основное орудие также может стрелять ракетами с лазерным наведением, а в будущем на некоторых Т-14 его заменит 152-мм 2А83.

На танк также может быть установлено дополнительное вооружение, включая 12,7-мм пулемет "Корд" и 7,62-мм пулемет ПКТМ.

Корпус оснащен модульной системой бронирования из стали, керамики и композитных материалов. Низкий силуэт танка позволяет избежать воздействия огня противника на детали, что значительно повышает безопасность и выживаемость экипажа.

Выживаемость дополнительно повышается благодаря ядерной, биологической и химической защите, автоматическим системам пожаротушения и дымовым гранатометам.

Вряд ли двадцать Т-14 станут главной причиной головной боли Киева, а с учетом недавней поставки кучи различных противотанковых ракет, Украина сможет серьезно противостоять российскому наступлению. Однако, учитывая, что Москве будет достаточно развернуть лишь пятую часть своего танкового парка, чтобы противостоять западному соседу, Т-14 могут значительно усилить наступающий батальон.

[ + – ] Танк Т-14 "Армата" на военном параде

Об авторе

Норберт Нойманн — главный эксперт по обороне Global Defence Technology и дружественных сайтов. Получил журналистское образование, некоторое время работал в новостной команде Times Radio