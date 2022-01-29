Перевести стремительную атаку в позиционную войну. Как и чем Украина будет отражать агрессию

Одним решением США и Великобритания предоставляют Украине летальное оружие из-за возможного нападения России, другим — срочно эвакуируют часть дипломатов из Киева.

Аэропорт "Борисполь" 25 января 2022 года. На взлетную полосу садится самолет воздушных сил США. На его борту 79 тонн военно-технической помощи для Вооруженных сил Украины (ВСУ), в том числе около трехсот противотанковых ракетных комплексов Javelin. Это уже третий подобный рейс в этом году. Оружие и средства защиты Вашингтон предоставляет в рамках обещанной ранее поддержки в размере $200 млн.

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"То, о чем мечтали": Джавелины, боеприпасы, гранатометы SMAW-D и NLAW

На фоне сообщений об угрозе нового вторжения России в Украину ряд западных государств, в том числе стран — членов НАТО, заявили о готовности предоставить Украине оружие. Такую активность от партнеров Украина не видела никогда. США, кроме Javelin и боеприпасов к ним (напомним, их Вашингтон предоставляет небольшими партиями с 2018 года), прислали реактивные гранатометы M141 Bunker Defeat Munition (SMAW-D), предназначенные для разрушения фортификационных укреплений и бункеров, а Великобритания — партию гранатометов NLAW с эффективной дальностью стрельбы до 800 м, а также военных, которые будут учить украинских коллег, как ими пользоваться. Учеба уже стартовала на Яворовском полигоне во Львовской области.

"Объединенное Королевство решительно настроено стоять плечом к плечу с Украиной, поддерживать ее суверенитет и общие интересы", — заявил министр обороны Великобритании Бен Уоллес журналистам в то время, когда первый самолет с оружием был в небе. Всего в январе по маршруту авиабаза Brize Norton — аэропорт "Борисполь" совершено по меньшей мере восемь рейсов.

От США и Великобритании Украина получает боеприпасы и противотанковые ракетные установки Javelin и NLAW

В Украине предоставление военной помощи высокие чиновники и военные комментируют сдержанно. Причин несколько, но самое главное — не дать России понять, что и в каком количестве теперь есть на вооружении Украины, чтобы Кремль не мог точно рассчитать свои силы в случае возможного наступления.

"В эту помощь входит много вещей, о которых мы раньше только мечтали", — говорит Алексей Резников, министр обороны Украины.

Кроме США и Великобритании, военную помощь Украине обещают Литва, Латвия и Эстония — они готовы поделиться своими Javelin, зенитно-ракетными комплексами Stinger и гаубицами калибра 122 мм. Но поскольку это оружие американского производства, то разрешение на его передачу страны Балтии должны были просить у других стран. Государственный департамент США предоставил его на Javelin и Stinger. А вот передачу гаубиц Эстонии заблокировала Германия, откуда происходит это оружие. О возможном предоставлении артиллерийских боеприпасов заявили в Чехии. Стрелковое оружие, бронежилеты и защитные очки для территориальной обороны пообещала Канада.

На стороне Кремля: у Германии свои интересы и российское лобби

"Германия подыгрывает Кремлю, потому что имеет свои, прежде всего, экономические, интересы и большое российское лобби", — так в последнее время говорят украинские и международные эксперты о позиции Берлина в украинском вопросе. Кроме того, что Германия не позволила Эстонии передать Украине гаубицы, она (как и Нидерланды) на протяжении всего 2021 блокировала поставки Украине оружия с помощью Агентства НАТО.

Еще год назад Украина заплатила за 90 американских крупнокалиберных снайперских винтовок Barrett M82 и 20 комплексов противодействия дронам EDM4S-UA из Литвы, однако до сих пор их не получила. По данным немецкого издания Bild, решающая роль в этом принадлежала лично Ангеле Меркель, бывшему канцлеру ФРГ. И если в январе 2022-го позиция Амстердама изменилась — по словам министра иностранных дел Дмитрия Кулебы, Нидерланды готовы пересмотреть свое решение в случае поступления нового запроса от Украины, то Германия настаивает на своем. 16 января 2022 года, накануне визита немецкого министерства иностранных дел Анналены Бербок в Киев, Украина снова призвала Берлин предоставить оружие. В ответ услышала, что Германия не изменила свою позицию и будет поддерживать Украину путем дипломатии, а не оружия. И все потому, что вроде бы помнит уроки Второй мировой войны.

"Мы все были воспитаны с идеей, что немецких солдат, немецкого оружия здесь никогда не будет", — сказала в интервью госпожа Анка Фельдгузен, посол Германии в Украине.

[ + – ] ОПЕРАТИВНЫЕ УЧЕНИЯ. На Яворовском полигоне британцы готовят украинских военных применять противотанковые ракетные комплексы NLAW — на прошлой неделе ВСУ получили несколько тысяч таких Фото: Национальная академия сухопутных войск имени гетьмана Петра Сагайдачного

"Но у Германии нет какого-то уникального оружия, которого нет в других странах НАТО, — говорит Тарас Чмут, директор Фонда помощи армии "Повернись живим". — Это скорее политическая история. Важно было бы достичь согласия, чтобы Берлин не мешал".

По запросу Украины: дают то, что просит Генеральный штаб

"Мы можем говорить, что в январе 2022 года Украина получила значительную помощь, если учитывать всю предыдущую, — продолжает Чмут. — Речь о современных образцах оружия — британских и американских. Они могут усилить наш потенциал против бронетехники противника, ею будут пользоваться мобильные боевые группы пехоты, сил специальных операций, территориальной обороны. Но это оружие не может быть фактором, который позволит победить Россию в случае большой войны. Только ее постепенное увеличение приведет к росту цены вторжения, что может предотвратить его".

Наши генералы и западная разведка считают, что россияне будут придерживаться тактики "танкового кулака". Если будет удар, то танковый – стремительный и мощный военный эксперт Михаил Жирохов

Западные союзники передают Украине, во-первых, противотанковое и противовоздушное оружие и только те образцы, которые может очень быстро освоить украинская армия. То есть это не сложные системы вооружения, которые нам тоже нужны, но на овладение которыми нужно время.

"И это правильно, потому что времени для подготовки у нас нет. Дают то, что просит Генеральный штаб", — комментирует военный эксперт Михаил Жирохов.

Во-вторых, боеприпасы.

"Прежде всего, к стрелковому оружию — во втором грузе от США были патроны 12,7 мм для крупнокалиберных снайперских винтовок и гранаты. Украина еще просит артиллерийские снаряды калибра 152 мм. Их нам могут предоставить Чехия и Эстония", — добавляет он.

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По словам Тараса Чмута, кроме Javelin и комплексов Stinger, Украина нуждается в более серьезной технике. К примеру, есть запрос на американский самоходный зенитно-ракетный комплекс Avenger.

"Это техника высокого класса и возможностей, — говорит Чмут. — Также стоит вести переговоры о предоставлении норвежско-американских зенитно-ракетных комплексов NASAMS. Они считаются одними из лучших в мире, предназначены для обеспечения объектной противовоздушной обороны — промышленных предприятий, мостов, аэродромов и других стратегических объектов или для обеспечения противовоздушной и противоракетной обороны войск".

Однако это вооружение не могут предоставить быстро, хотя оно и есть в наличии, но все же в краткосрочной перспективе.

"Это американское оружие, которое Вашингтон может предоставлять напрямую", — добавляет Чмут.

По информации о вооружении, которое заказывает Генштаб и предоставляют западные партнеры, можно предположить, к какой войне готовится Украина. Наши генералы и западная разведка считают, что россияне будут придерживаться тактики "танкового кулака". Удар будет танковый – стремительный и мощный.

"Российская армия будет пытаться идти мимо крупных городов, блокируя их. Поэтому задача украинских ВС — борьба с танками, чтобы сбить удар и перевести стремительную атаку в позиционную войну и войну малых групп. Именно для этого нам дают снайперские винтовки и противотанковое оружие", — объясняет Жирохов.

План эвакуации: западные дипломаты покидают Украину

"Уезжают только члены семей дипломатов и сотрудники без дипломатического статуса", — говорят Фокусу в близких к посольству Великобритании кругах. Уверяют, что дипломатические учреждения будут работать в обычном режиме. Ранее стало известно, что из-за вероятной военной эскалации со стороны РФ Госдепартамент США поручил начать эвакуацию семей работников посольства. Впоследствии о подобных шагах известили дипломаты Австралии и Германии.

Западные медиа предполагают, что наступление на Украину может произойти 20 февраля. "Эта дата нас беспокоит", — говорит командующий ООС Александр Павлюк

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба называет это решение преждевременной и чрезмерной предосторожностью: "В Украине действует 129 дипломатических представительств, и только четыре заявили о начале эвакуации, другие сообщили, что они не видят для нее оснований. Но, безусловно, каждая страна имеет право заботиться о безопасности своих людей".

Вероятно, информация об эвакуации — еще один рычаг давления на Россию, чтобы показать, что угроза вторжения реальна. Российские чиновники вынуждены реагировать на подобные действия американцев. Представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире радио "Эхо Москвы" назвала их странными и неразумными, мол, угрозы со стороны России не существует.

Между тем, международники, в частности, члены НАТО, не останавливаются: Альянс объявил о повышении готовности и направлении дополнительных сил, кораблей и самолетов для усиления своей политики обороны и сдерживания в Восточной Европе. В частности, Дания отправляет в Балтийское море свой фрегат, собирается переправить в Литву четыре истребителя F-16 для поддержки миссии НАТО по патрулированию воздушного пространства, Испания – корабли для присоединения к военно-морским силам НАТО. Пентагон решил подготовить 8,5 тыс. своих военных для возможной переброски в Европу.

Без срока наступления: ситуация на границе с РФ все еще сложная

Военных сегодня больше всего беспокоит украинско-белорусская граница. После договоренностей о военном сотрудничестве Москвы и Минска и заявлений самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко о "вероятном нападении со стороны Украины", у России появилась возможность размещать свои военные силы на территории соседней страны. Эксперты отмечают: РФ перебрасывает в Беларусь свои "миротворческие силы" из Казахстана — самолеты с техникой даже не заходили в аэропорт "Иваново". Об этом россияне предпочитают не говорить: пока они устраивают торжественные встречи с цветами для миротворцев, ракетные системы залпового огня "Ураган", ракетные системы "Искандер" идут на Речицу вблизи белорусского Гомеля и границы с Украиной.

"Пока что они нужны как средство давления, — убежден Жирохов. — Ракетно-артиллерийские удары по стратегическим объектам не соответствуют намерениям россиян. Они не хотят наносить удары, в результате которых могут погибнуть мирные жители. Москва планирует провести "хирургическую операцию", поскольку помнит о газотранспортной системе, атомных электростанциях, огромном количестве объектов химической промышленности, разрушение которых может быть потенциально опасным не только для Украины, но и для России и Европы. Однако нельзя исключать и точечные удары по складам и воинским частям, которые расположены вне населенных пунктов".

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О датах возможного нападения эксперты говорят с осторожностью. Западные медиа предполагают, что это может произойти 20 февраля после завершения Олимпийских игр в Китае.

"Эта дата нас беспокоит", — сказал командующий Операцией объединенных сил Александр Павлюк журналистам The Times.

Во-первых, если анализировать фото- и видеоматериалы о передвижении по территории России сил и средств, именно 15–18 февраля до границы с Украиной доберутся силы с Дальнего Востока и Урала .

. Во-вторых, 20 февраля в Беларуси закончатся военные учения. То есть, в эти дни будет максимальная концентрация войск на границе с Украиной.

Но жесткая позиция западных партнеров и предоставление Украине большого объема оружия может оказаться эффективным сдерживающим фактором для россиян. Обычно военные операции планируются против конкретных сил и средств противника. В настоящее время в Вооруженных силах Украины они ежедневно меняются. Бойцы ВСУ, пограничники, Нацгвардия получают новое оружие, не только то, о котором известно из открытых источников. Поэтому России приходится оперативно менять планы, которые до этого строились месяцами. И это проблема для русских генералов. Чем дольше процесс предоставления нового оружия Украине будет растягиваться во времени, тем лучше для нее. В середине февраля, как можно предположить, Кремль будет окончательно решать, что делать с войсками на границе — сворачивать или использовать. Мало какие страны мира могут себе позволить, чтобы войска находились на протяжении многих месяцев в полях и лесах, это, по меньшей мере, очень дорого.

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