Кто и сколько может передать танков Т-72 для украинской армии (фото)

США выступили за быструю передачу Украине Т-72, которые могут использоваться в обороне на Донбассе или для контратак ВСУ на юго-востоке.

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Соединенные Штаты будут выступать посредником для передачи Украине танков Т-72, которые находятся на вооружении в некоторых странах НАТО из-за новой фазы войны с РФ. Портал The Drive проанализировал, кто, и сколько может передать танков для украинской армии.

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The New York TImes первыми написали о потенциальной передаче танков для нужд Украины. Несмотря на то, что основным танком в ВСУ является Т-64 и Т-80, Т-72 тоже используется, но в меньшей степени. На складах стран НАТО Т-72 больше, чем истребителей МиГ-29, которые также планировали передать Украине.

Польша — главный потенциальный донор танков

Танки Т-72 различных модификаций находятся на вооружении или на хранении в Болгарии, Чехии, Венгрии, Польши и Словакии. Наибольшим количеством обладает Польша.

Польская армия имеет почти 400 танков Т-72М1, которые постепенно модернизируют до уровня PT-91 Twardy. Благодаря модификации танки получают улучшенную цифровую систему управления огнем, а также динамическую защиту ERA вместе с улучшенной силовой установки.

[ + – ] Польские Т-72

[ + – ] Демонстрация танка PT-91 Twardy

Кроме того, в пользу Польши говорит и то, что параллельно модернизации Т-72, они заказали у США 250 танков M1A2 Sepv3 Abrams. Также в армии эксплуатируют немецкие Leopard 2A4 и Leopard 2A5.

Важно

Стальной кулак Украины: танки Т-64 и Т-72

Болгария, Чехия и Словакия используют танки Т-72М с некоторыми местными модификациями. Однако ни одна из этих стран не имеет более 100 танков, которые состоят на вооружении. Только у Болгарии на складах есть 250 единиц. А Чехия передаст Украине 56 БМП-1 по разрешению Германии.

Болгарии, Чехии и Словакии нечем заменить Т-72

В отличие от Польши, Болгария, Чехия и Словакия еще не закупила танки для замены Т-72. Поэтому передача от них танков — маловероятна. Венгрия имеет более теплые отношения с Москвой, из-за чего от них передачу бронетехники не стоит ожидать.

[ + – ] Венгерские Т-72

Почему Т-72 — актуальный выбор для ВСУ?

Т-72 — это простой в эксплуатации и доступный танк, который к тому же прост в обслуживании. Плюс украинские военные захватили много российских Т-72 в свои руки, поэтому техника хорошо известна для армии. Вдобавок к нему есть достаточное количество запчастей.

В издании подчеркивают, что независимо от того, откуда придут танки, свежая бронетехника может стать основой для возможного контрнаступления на юге и востоке. Или для сдерживания масштабной атаки на Донбассе, которая в ближайшие дни может начаться.

Напомним, в ВСУ поступило несколько танков ВС РФ, которые увязли в грязи и были брошены русскими.