Словаччина й Україна назвали брехнею заяву РФ про знищення систем С-300

Глава ОП Андрій Єрмак назвав знищення словацьких ЗРК С-300 новим фейком російської пропаганди. Словацький прем'єр Едуард Хегер також вважає, що це брехня.

Ми . Ми з України З першого дня війни Фокус ні на хвилину не припиняв роботу. Наша команда вважає своїм обов'язком інформувати читача про те, що відбувається, збирати й аналізувати факти, протистояти ворожій пропаганді. Сьогодні Фокус потребує вашої підтримки, щоб продовжувати свою місію. Дякуємо за те, що ви з нами. Підтримати

Офіційні особи Словаччини й України спростовують заяви керівників Кремля про знищення систем ППО С-300, які були поставлені Братиславою в Україну. Про це повідомив прем'єр-міністр Словаччини Едуард Хегер у Twitter.

Будь завжди в курсі подій разом із телеграм-каналом Быстрый Фокус. Підписатись

"Словаччина категорично заперечує заяви російської пропаганди про те, що оборонну систему С-300 в Україні було знищено. Це брехня. Офіційно підтверджено Україною", — повідомив словацький прем'єр Едуард Хегер увечері в неділю, 10 квітня.

Глава Офісу президента України Андрій Єрмак також спростував подібні заяви російської сторони, назвавши повідомлення про знищення словацьких ЗРК С-300 одним із найновіших фейків російської пропагандистської машини.

"Росія починає "фейкову операцію" щодо зброї, яку нам передають союзники. Вони розуміють, що програють війну, бачать свою відсталість і прагнуть "збити" постачання озброєнь будь-якими методами", — пояснив Єрмак.

За повідомленнями міноборони РФ, 10 квітня російські крилаті ракети "Калібр" знищили на південній околиці Дніпра приховану в ангарі техніку дивізіону С-300. Повідомляється про ураження 4 пускових установок С-300 та до 25 військовослужбовців ЗСУ.

Раніше Фокус повідомляв, що глава МЗС України Дмитро Кулеба попередив, що ЗС РФ планують зірвати постачання озброєння Україні, вдаючись до інформаційної кампанії.