Бои за Мариуполь: Залужный отреагировал на слухи о "брошенной" бригаде

На странице 36-й ОМБР появилось заявление, что верховный главнокомандующий не выходит на связь с военными в Мариуполе.

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Полк "Азов" и подразделение 36-й ОБМП Вооруженных Сил Украины продолжают оборонять Мариуполь от российских оккупантов. 11 апреля в социальных сетях разгорелся скандал из-за поста на странице морских пехотинцев, в котором они обвинили высшее командование в отсутствии обратной связи и критической ситуации, сложившейся при обороне города.

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Пост морских пехотинцев ВСУ

На официальной странице 36 отдельной бригады морской пехоты имени контр-адмирала Михаила Билинского в Facebook утром 11 апреля появилась публикации, написанная частично на украинском, частично на русском языке. В тексте говорится, что военные уже 47 день обороняют город, пережив авианалеты, артиллерийские обстрелы и танковые бои, но их боеприпасы подходят к концу. Военные обвинили высшее командование в отсутствии коммуникации и пополнения боеприпасов.

"За время боевых действий нам один раз передали 50 122 снарядов, 20 мин немного энлавов и старлинк Илон Маск — спасибо Илон, он выдержал множество авиаударов и до сих пор работает. Больше нам не передали ничего. Без бк не имея возможности оборонятся противник постепенно оттеснил нас на завод Азовмаш, окружил, сковал огнем и теперь пытается нас уничтожить", — говорится в заявлении.

Морские пехотинцы заявили, что были готовы прорваться к подконтрольной Украине территории, чтобы получить дополнительную амуницию, но эти попытки пресекались высшим командованием. В публикации говорится также, что Главнокомандующий Валерий Залужный обещал им скорую деблокаду города, а президент Владимир Зеленский обещал политическое или военное разрешение ситуации.

"Пехота вся погибла и стрелковые бои ведут артилеристы зенитчики связисты водителя и повора. Даже оркестр. Погибают, но борются. Мы постепенно заканчиваемся. Мудрые генералы советуют отбирать боеприпасы у противника. Наверно, не вымерли эти совковые паркетники поэтому много народу из-за них умрет зря. Были шансы. Были возможности, но из-за ссыкливости докладывать по вертикали, они не реализованы. С нами уже никто не хочет общаться потому что мы списаны. Сегодня будет наверное крайний бой так как бк не осталось. Дальше в рукопашную. Дальше для некоторых смерть, а для некоторых плен", — сказано в публикации.

[ + – ] Пост 36 ОБМП ВСУ о проблемах на фронте

Реакция Валерия Залужного

Спустя несколько часов появилась реакция Главнокомандующего Вооруженными Силами Украины Валерия Залужного. Он частично опроверг заявление подразделения, заявив, что связь с украинскими военными в Мариуполе поддерживается. Он также отметил, что проведение оборонных мероприятий не является темой для публичного обсуждения, и что Генеральный Штаб делает все возможное для спасения жизней всех военных, находящихся в Мариуполе.

[ + – ] Ответ Валерия Залужного на пост 36 ОБМП ВСУ

Ранее Фокус сообщал, что в боях за Мариуполь погиб сооснователь сети пиццерий Pizza Veterano Рафаль Агаев. Ветеран АТО защищал город в составе подразделения Морской пехоты Украины.