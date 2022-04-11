Бої за Маріуполь: Залужний відреагував на чутки про "кинуту" бригаду

На сторінці 36-ї ОБрМП з'явилася заява, що верховний головнокомандувач не виходить на зв'язок з військовими в Маріуполі.

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Полк "Азов" та підрозділ 36-ї ОБрМП Збройних Сил України продовжують обороняти Маріуполь від російських окупантів. 11 квітня в соціальних мережах спалахнув скандал через пост на сторінці морських піхотинців, у якому вони звинуватили найвище командування у відсутності зворотного зв'язку та критичній ситуації, що склалася під час обороні міста.

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Пост морських піхотинців ЗСУ

На офіційній сторінці 36-ї окремої бригади морської піхоти імені контрадмірала Михайла Білинського у Facebook вранці, 11 квітня, з'явилася публікація, написана частково українською, частково російською. В тексті йдеться, що військові вже 47 день обороняють місто, переживши авіанальоти, артилерійські обстріли та танкові бої, але їхні боєприпаси добігають кінця. Військові звинуватили найвище командування у відсутності комунікації та поповнення боєприпасів.

"За час бойових дій нам один раз передали 50 122 снарядів, 20 мін, трохи енлавів і старлінк Ілон Маск — дякую Ілон, він витримав безліч авіаударів і досі працює. Більше нам не передали нічого. Без бк не маючи можливості обороняться противник поступово відтіснив нас на завод Азовмаш, оточив, скував вогнем і тепер намагається знищити нас", — йдеться в заяві.

Морські піхотинці заявили, що були готові прорватися до підконтрольної Україні території, щоб отримати додаткову амуніцію, але ці спроби припинялися найвищим командуванням. У публікації йдеться також, що Головнокомандувач Валерій Залужний обіцяв їм швидку деблокаду міста, а президент Володимир Зеленський обіцяв політичне чи військове розв'язання ситуації.

"Піхота вся загинула, і стрілецькі бої ведуть артилеристи зенітники, зв'язківці, водії й кухарі. Навіть оркестр. Гинуть, але борються. Ми поступово закінчуємося. Мудрі генерали радять відбирати боєприпаси у противника. Напевно, не вимерли ці совкові паркетники, тому багато народу через них помре даремно. Були шанси. Були можливості, але через сцикливість повідомляти по вертикалі, вони не реалізовані. З нами вже ніхто не хоче спілкуватися, тому що ми списані. Сьогодні буде, напевно, крайній бій, бо бк не залишилося. Далі в рукопашну. Далі для деяких смерть, а для деяких полон", — сказано в публікації.

[ + – ] Пост 36 ОБрМП ЗСУ про проблеми на фронті

Реакція Валерія Залужного

За кілька годин з'явилася реакція Головнокомандувача Збройних Сил України Валерія Залужного. Він частково спростував заяву підрозділу, заявивши, що зв'язок з українськими військовими в Маріуполі підтримують. Він також зазначив, що проведення оборонних заходів не є темою для публічного обговорення, і що Генштаб робить усе можливе для порятунку життів усіх військових, які перебувають у Маріуполі.

[ + – ] Відповідь Валерія Залужного на пост 36 ОБМП ЗСУ

Раніше Фокус повідомляв, що в боях за Маріуполь загинув співзасновник мережі піцерій Pizza Veterano Рафаль Агаєв. Ветеран АТО захищав місто у складі підрозділу Морської піхоти України.