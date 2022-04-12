Смерть Путина невыгодна Украине, — Арестович

Приход к власти в РФ либералов приведет к снятию санкций. У Кремля появится высокотехнологическое оружие — отсюда новая угроза экономической и культурной экспансии.

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Советник главы ОП Алексей Арестович считает, что скоропостижная кончина президента Российской Федерации Владимира Путина не в интересах Украины, несмотря на то, что украинцы видят в нем персонифицированное зло. Об этом Арестович заявил в интервью YouTube-каналу Центр.

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"Для нас лучший вариант — если бы Путин пожил еще некоторое время, чтобы Россию просто доломали санкциями, — объяснил свое мнение Арестович. — Когда украинцы радостно желают смерти Путину, это, конечно, все очень мило, но только жизнь Путина для нас намного более выгодный вариант, чем победа любых других сил".

[ + – ] Алексей Арестович — о Навальном (с 52:11)

Наименее предпочтительным сценарием для Украины Арестович видит выход из тюрьмы оппозиционера Алексея Навального или появление другого оппозиционного политика, что представляется вполне возможным, но только после смерти или ухода из политики Путина.

Новому руководству РФ удастся договорятся з Западом, к чему стремятся и западные лидеры. В таком случае отменят санкции, включая и те, которые ограничивают импорт высоких технологий.

Представители западных стран будут рукоплескать изменениям в политической жизни РФ: свободным выборам, парламентаризму, демократии. Однако с либеральной Россией Украине будет сложнее конкурировать.

"Потому что снова высокотехнологическое оружие, снова экспансия — экономическая и культурная", — прогнозирует советник главы ОП.

Ранее Фокус сообщал, что австрийский канцлер Карл Нехаммера заявил о намерении встретиться с российским президентом и рассказать всю правду о войне в Украине. Австрия не состоит в военных союзах, занимает четкую позицию по отношению к агрессии РФ и будет добиваться прекращения боевых действий в Украине.