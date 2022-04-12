Смерть Путіна невигідна Україні, — Арестович

Прихід до влади РФ лібералів призведе до зняття санкцій. У Кремля з'явиться високотехнологічна зброя – звідси нова загроза економічній і культурній експансії.

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Радник голови ОП Олексій Арестович вважає, що раптова смерть президента Російської Федерації Володимира Путіна не на користь Україні, незважаючи на те, що українці вбачають у ньому персоніфіковане зло. Про це Арестович заявив в інтерв'ю YouTube каналу "Центр".

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"Для нас найкращий варіант — якби Путін пожив ще деякий час, щоб Росію просто доламали санкціями, — пояснив свою думку Арестович. — Коли українці радісно бажають смерті Путіну, це, звичайно, все дуже мило, але тільки життя Путіна для нас набагато вигідніший варіант, ніж перемога будь-яких інших сил”.

[ + – ] Олексій Арестович — про Навального (з 52:11)

Найменш бажаним сценарієм для України Арестович бачить вихід із в'язниці опозиціонера Олексія Навального або появу іншого опозиційного політика, що є цілком можливим, але тільки після смерті чи виходу з політики Путіна.

Новому керівництву РФ вдасться домовитися із Заходом, чого прагнуть і західні лідери. У такому разі скасують санкції, включаючи й ті, що обмежують імпорт високих технологій.

Представники західних країн будуть аплодувати змінам у політичному житті РФ: вільним виборам, парламентаризму, демократії. Проте з ліберальною Росією Україні складніше конкурувати.

"Бо знову високотехнологічна зброя, знову експансія — економічна та культурна", — прогнозує радник голови ОП.

Раніше Фокус повідомляв, що австрійський канцлер Карл Нехаммер заявив про намір зустрітися з російським президентом і розповісти всю правду про війну в Україні. Австрія не бере участь у військових союзах, займає чітку позицію щодо агресії РФ і добиватиметься припинення бойових дій в Україні.