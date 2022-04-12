"Отслеживаем в режиме реального времени", — Подоляк о ситуации в Мариуполе

По словам советника главы Офиса президента, несмотря на отслеживание ситуации власти не могут разглашать планы по оказанию помощи бойцам ВСУ в осажденном городе.

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Президент Украины Владимир Зеленский и руководство Вооруженных сил Украины делают все возможное, для того, чтобы оказать помощь украинским защитникам, которые полтора месяца сражаются в Мариуполе, написал в своем Twitter советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.

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"Наши воины остаются заблокированными в городе и имеют проблемы с запасами. Военно-политическое руководство страны в курсе проблемы, отслеживает ситуацию в режиме реального времени и имеет больше информации, чем известно в социальных сетях", — отметил Подоляк.

По его словам, украинские власти не могут предоставлять больше информации о ситуации в осажденном городе, и разглашать планы по оказанию помощи бойцам ВСУ, поскольку эта информация может сыграть на руку противнику.

Напомним, что сегодня Президент Украины Владимир Зеленский озвучил причины отсутствия деблокады Мариуполя, в основе которых лежит недостаточное количество поставляемого оружия. По мнению главы государства, для деблокады Мариуполя нужно увеличивать поставки тяжелого вооружения в Украину.

Вчера, 11 апреля, полк специального назначения "Азов" заявил о применении войсками РФ химического оружия. Указывалось, что противник сбросил с беспилотника на военных и гражданских неизвестное отравляющее вещество.