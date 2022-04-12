Что известно о применении химического оружия в Мариуполе (видео)

По данным Андрея Билецкого, в результате атаки пострадало трое человек. В Минобороны Украины, Пентагоне и Британии заявили о проверке информации. Ранее оккупанты анонсировали применение химоружия.

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11 апреля полк "Азов" заявил об атаке российскими войсками химическим оружием. Указывалось, что неизвестное вещество сбросили с беспилотника.

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ВС РФ сбросили химоружие над "Азовсталью"

Указывается, что вечером, около 21:00 оккупационные войска сбросили на военных и гражданских отравляющее вещество. У пострадавших наблюдалось трудности с дыханием и вестибуло-атактический синдром.

При вестибуло-атактическом синдроме наблюдаются нарушение мозгового кровообращения, и/или серьезные ухудшения двигательной функции человека. В легкой степени синдрому присуща незначительная двигательная дезорганизация, ухудшается координация и походка.

[ + – ] Азовсталь Фото: Радио Свобода

Позднее основатель и первый командир полка "Азов" Андрей Билецкий сообщил, что химическое оружие сбросили над заводом "Азовсталь", где держит оборону полк. В результате атаки пострадало три человека, у которых были четко выраженные признаки отравления боевым химвеществом. Состояние пострадавших — удовлетворительное.

Как добавили в полку "Азов", контакт гражданских с неизвестным веществом был минимальным. Ближе к эпицентру находились военные. На данный момент отследить место событий невозможно из-за постоянных обстрелов врага. Основные симптомы пострадавших:

гиперемия лица

повышение артериального давления

сухость и жжение в области ротоглотки и слизистых участков глаз

Все пострадавшие находятся под присмотром врачей.

Применение химоружия в Мариуполе — Минобороны проверяет информацию

Замминистра обороны Анна Маляр заявила, что предварительно не подтверждается информация о применении химического оружия в Мариуполе. Более вероятно, ВС РФ применили фосфорные боеприпасы. Однако информация проверяется. В целом риск применения химоружия против ВСУ остается высоким.

Реакция США и Великобритании на применение химоружия

Спикер Пентагона Джон Кирби заявил, что на данный момент ведомство не может подтвердить применение химического оружия.

"Эти сообщения, если они правдивы, вызывают глубокую обеспокоенность и отражают наши опасения по поводу того, что Россия может использовать в Украине различные средства, в том числе слезоточивый газ, смешанный с отравляющими веществами", — сказал Кирби.

"Мы работаем с партнерами, чтобы срочно проверить детали. Любое использование такого оружия было бы жесткой эскалацией этого конфликта, и мы привлечем Путина и его режим к ответственности", — заявила глава МИД Британии Лиз Трасс.

Пророссийские боевики из ОРДЛО заявляли о намерениях применить химоружие

Представитель "народной милиции" Эдуард Басурин заявил, что украинских военных с "Азовстали" попробуют "выкурить" химическим оружием.

"Поэтому на данный момент надо разобраться с блокировкой этого завода, найти все выходы и входы — в принципе, это возможно сделать. А после этого уже обратиться, я думаю, к химическим войскам, которые найдут способ, как выкурить кротов из своих нор. Это вкратце по "Азовстали", — заявил он.