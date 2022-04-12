Що відомо про застосування хімічної зброї в Маріуполі (відео)

За даними Андрія Білецького, внаслідок атаки постраждало 3 людей. У Міноборони України, Пентагоні та Британії заявили про перевірку інформації. Раніше окупанти анонсували застосування хімізброї.

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11 квітня полк "Азов" заявив про атаку російськими військами хімічною зброєю. Вказувалося, що невідому речовину скинули з безпілотника.

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ЗС РФ скинули хімзброю над "Азовсталлю"

Вказується, що ввечері близько 21:00 окупаційні війська скинули на військових і цивільних отруйну речовину. У постраждалих спостерігалися труднощі з диханням і вестибуло-атактичний синдром.

При вестибуло-атактичному синдромі спостерігаються порушення мозкового кровообігу, та/або серйозні погіршення рухової функції людини. Легкому варіанту синдрому властива незначна рухова дезорганізація, погіршується координація та хода.

[ + – ] "Азовсталь" Фото: Радио Свобода

Пізніше засновник і перший командир полку "Азов" Андрій Білецький повідомив, що хімічну зброю скинули над заводом "Азовсталь", де тримає оборону полк. Унаслідок атаки постраждало троє людей, у яких були чітко виражені ознаки отруєння бойовою хімречовиною. Стан постраждалих – задовільний.

Як додали в полку "Азов", контакт цивільних із невідомою речовиною був мінімальним. Ближче до епіцентру були військові. Зараз відстежити місце подій неможливо через постійні обстріли ворога. Основні симптоми постраждалих:

гіперемія обличчя;

підвищення артеріального тиску;

сухість і печіння в області ротоглотки та слизових ділянок очей.

Усі постраждалі перебувають під наглядом лікарів.

Застосування хімзброї в Маріуполі — Міноборони перевіряє інформацію

Заступниця міністра оборони Ганна Маляр заявила, що попередньо не підтверджується інформація щодо застосування хімічної зброї в Маріуполі. Найімовірніше, ЗС РФ застосували фосфорні боєприпаси. Проте інформацію перевіряють. Загалом ризик застосування хімзброї проти ЗСУ залишається високим.

Реакція США та Великобританії на застосування хімзброї

Спікер Пентагону Джон Кірбі заявив, що наразі відомство не може підтвердити застосування хімічної зброї.

"Ці повідомлення, якщо вони правдиві, викликають глибоке занепокоєння та відображають наші побоювання з приводу того, що Росія може використати в Україні різні засоби, у тому числі сльозогінний газ, змішаний із отруйними речовинами", — сказав Кірбі.

"Ми працюємо з партнерами, щоб терміново перевірити деталі. Будь-яке використання такої зброї було б жорсткою ескалацією цього конфлікту, і ми притягнемо Путіна та його режим до відповідальності", — заявила глава МЗС Британії Ліз Трасс.

Проросійські бойовики з ОРДЛО заявляли про наміри застосувати хімзброю

Представник "народної міліції" Едуард Басурін заявив, що українських військових із "Азовсталі" спробують "викурити" хімічною зброєю.

"Тому наразі треба розібратися з блокуванням цього заводу, знайти всі виходи та входи — в принципі, це можливо зробити. А після цього вже звернутися, я думаю, до хімічних військ, які знайдуть спосіб, як викурити кротів зі своїх нір. Це коротко щодо "Азовсталі", — заявив він.