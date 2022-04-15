Украина запросила у США противокорабельные ракеты, чтобы открыть против РФ новый фронт

Потопление крейсера "Москва" доказало мощь украинского оружия и стратегическую необходимость отодвинуть поле боя подальше от украинских городов — к Черному морю.

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На протяжении нескольких последних недель представители Украины в Вашингтоне и Киеве обращались к Пентагону с просьбой предоставить противокорабельные ракеты и другое вооружение для береговой охраны, чтобы открыть новый фронт и отразить российское вторжение. Об этом сообщает NYT.

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Представители США откликнулись на эту просьбу и включили в список поставляемого вооружения средства для береговой охраны. Новая партия американской военной помощи Украине оценивается в 800 млн долларов.

Представители Минобороны США назвали запрос о предоставлении большего количества такого вооружения достаточно прозорливым, учитывая то, что нашим военным удалось поразить флагман российского флота. Представители США уточнили, что крейсер "Москву" потопили не американским оружием, а двумя украинскими ракетами "Нептун".

Это событие доказало мощь украинского оружия и стратегическую необходимость отодвинуть поле боя подальше от украинских городов — к Черному морю, где продолжительное доминировал российский флот.

Ликвидация корабля нанесла удар по военным планам РФ, отправив ракетный арсенал на морское дно.

Немногие американские военные аналитики могли предположить, что украинцам удастся потопить крейсер "Москву", сейчас официальные лица уже заявляют, что никого не должна удивлять возможность украинской армии наносить урон ВС РФ.

Прежде, до ликвидации крейсера, в МО США считали, что российский флот может практически беспрепятственно действовать в Черном море.

Теперь же россияне отодвинули свои корабли подальше от украинской береговой линии, что усложняет задачу по захвату Одессы с территории моря. Остановить или не допустить высадки морского десанта на берегу Одессы — это важная цель ВСУ, для чего у Пентагона и запрашивалось специальное вооружение.

Чем дальше российские корабли от берега, тем ограниченнее будет их поддержка наземным атакам на украинские города. ВС РФ будет сложнее проводить ракетные атаки по территории Украины. Вместе с тем, это не означает, что Украина больше не находится в зоне досягаемости российских ракет. Дальность украинских ракет "Нептун" составляет до 300 км, тогда как российские "Искандеры" могут действовать на расстоянии до 2,5 тыс. км.

Напомним, что в Пентагоне подтвердили: крейсер "Москва" был потоплен украинскими ракетами "Нептун". Представители США считают случившееся значительной потерей для российских ВМС, что задевает самолюбии и, возможно, подорвет моральный дух военных.

Ранее Фокус сообщал, что пораженный украинской ракетой крейсер "Москва" был защищен трехуровневой ПВО. В довесок к ракетам средней и малой дальности, на корабле были установлены шесть систем ближнего боя.