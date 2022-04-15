Україна запросила в США протикорабельні ракети, щоб відкрити проти РФ новий фронт

Потоплення крейсера "Москва" довело міць української зброї та стратегічну необхідність відсунути поле бою подалі від українських міст — до Чорного моря.

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Упродовж кількох останніх тижнів представники України у Вашингтоні та Києві зверталися до Пентагону з проханням надати протикорабельні ракети й інше озброєння для берегової охорони, щоб відкрити новий фронт та відбити російське вторгнення. Про це повідомляє NYT.

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Представники США відгукнулися на це прохання та включили в список озброєння, що поставляється, засоби для берегової охорони. Нова партія американської військової допомоги Україні оцінюється у 800 млн доларів.

Представники Міноборони США назвали запит про надання більшої кількості такого озброєння досить прозорливим з огляду на те, що нашим військовим вдалося вразити флагман російського флоту. Представники США уточнили, що крейсер "Москву" потопили не американською зброєю, а двома українськими ракетами "Нептун".

Ця подія довела міць української зброї та стратегічну необхідність відсунути поле бою подалі від українських міст — до Чорного моря, де тривалий час домінував російський флот.

Ліквідація корабля завдала удару по військових планах РФ, відправивши ракетний арсенал на морське дно.

Небагато американських військових аналітиків могли припустити, що українцям вдасться потопити крейсер "Москву", зараз офіційні особи вже заявляють, що нікого не повинна дивувати можливість української армії завдавати шкоди ЗС РФ.

Насамперед, до ліквідації крейсера, в МО США вважали, що російський флот може практично безперешкодно діяти в Чорному морі.

Тепер росіяни відсунули свої кораблі подалі від української берегової лінії, що ускладнює завдання із захоплення Одеси з території моря. Зупинити або не допустити висадки морського десанту на березі Одеси — це важлива мета ЗСУ, для чого в Пентагона й запитували спеціальне озброєння.

Що далі російські кораблі від берега, то обмеженішою буде їхня підтримка наземних атак на українські міста. ЗС РФ буде складніше проводити ракетні атаки територією України. Водночас це не означає, що Україна більше не перебуває в зоні досяжності російських ракет. Дальність українських ракет "Нептун" становить до 300 км, тоді як російські "Іскандери" можуть діяти на відстані до 2,5 тис. км.

Нагадаємо, що в Пентагоні підтвердили: крейсер "Москва" був потоплений українськими ракетами "Нептун". Представники США вважають те, що сталося, значною втратою для російських ВМС, що зачіпає самолюбство і, можливо, підірве моральний дух військових.

Раніше Фокус повідомляв, що вражений українською ракетою крейсер "Москва" був захищений трирівневою ППО. На додачу до ракет середньої та малої дальності на кораблі було встановлено шість систем ближнього бою.