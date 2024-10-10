Чиновник з Кабміну став оператором БПЛА і спопелив колону з 10 одиниць техніки РФ (відео)

Тоді окупанти пішли на механізований штурм, але після перших прильотів від ЗСУ почали розбігатися, залишивши техніку "в рядочок".

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Український військовий, який раніше працював в Кабміні, за один день знищив 10 одиниць броньованої техніки РФ. Про це йдеться в повідомленні пресслужби Десантно-штурмових військ ЗСУ.

34-річний Дмитро з позивним "Адвокат" родом з Київщини. На початку повномасштабного вторгнення він з родиною півтора місяці перебував в окупації, а коли вибрався, відправив родину в безпечне місце, а сам пішов до ЗСУ.

"Пішов, щоб мої діти і близькі не відчували всього того, що відчуваємо ми зараз", — говорить Дмитро.

Дмитро міг би не йти на фронт. У нього — троє неповнолітніх дітей і була робота з можливістю бронювання. Спочатку він служив в артилерії, а з грудня 2022 року він служить в аеророзвідці 79-ї бригади ДШВ ЗСУ. Починав, як помічник пілота, а далі став сам робити скиди. Зараз він головний сержант взводу розвідки і корегування взводу РУБпАК.

"Нічого надскладного в цьому немає з точки зору управління", — говорить Дмитро.

За словами бійця, одного дня йому вдалося спалити близько 10 одиниць ворожої техніки. Тоді окупанти пішли на механізований штурм, але після перших прильотів від ЗСУ почали розбігатися, залишивши техніку "в рядочок". По ній і відпрацював Дмитро. Він знищив танки, МТ-ЛБ тощо.

До війни Дмитро 12 років працював на державній службі. Був спеціалістом у районній державній адміністрації і потім державним експертом секретаріату Кабінету міністрів та адвокатом.

Нагадаємо, що бійці ЗСУ на Харківщині взяли у полон групу російських окупантів. За словами українських захисників, полонені мали зайняти посадку, окопатися та чекати на підкріплення, але "провалили завдання".