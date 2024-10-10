Чиновник из Кабмина стал оператором БПЛА и испепелил колонну из 10 единиц техники РФ (видео)
Тогда оккупанты пошли на механизированный штурм, но после первых прилетов от ВСУ начали разбегаться, оставив технику "в рядочек".
Украинский военный, который ранее работал в Кабмине, за один день уничтожил 10 единиц бронированной техники РФ. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Десантно-штурмовых войск ВСУ.
34-летний Дмитрий с позывным "Адвокат" родом из Киевской области. В начале полномасштабного вторжения он с семьей полтора месяца находился в оккупации, а когда выбрался, отправил семью в безопасное место, а сам пошел в ВСУ.
"Ушел, чтобы мои дети и близкие не испытывали всего того, что испытываем мы сейчас", — говорит Дмитрий.
Дмитрий мог бы не идти на фронт. У него — трое несовершеннолетних детей и была работа с возможностью бронирования. Сначала он служил в артиллерии, а с декабря 2022 года он служит в аэроразведке 79-й бригады ДШВ ВСУ. Начинал, как помощник пилота, а дальше стал сам делать сбросы. Сейчас он главный сержант взвода разведки и корректировки взвода РУБпАК.
"Ничего сверхсложного в этом нет с точки зрения управления", — говорит Дмитрий.
По словам бойца, в один день ему удалось сжечь около 10 единиц вражеской техники. Тогда оккупанты пошли на механизированный штурм, но после первых прилетов от ВСУ начали разбегаться, оставив технику "в рядочек". По ней и отработал Дмитрий. Он уничтожил танки, МТ-ЛБ и тому подобное.
До войны Дмитрий 12 лет работал на государственной службе. Был специалистом в районной государственной администрации и затем государственным экспертом секретариата Кабинета министров и адвокатом.
Напомним, что бойцы ВСУ на Харьковщине взяли в плен группу российских оккупантов. По словам украинских защитников, пленные должны были занять посадку, окопаться и ждать подкрепления, но "провалили задание".