Чиновник из Кабмина стал оператором БПЛА и испепелил колонну из 10 единиц техники РФ (видео)

Тогда оккупанты пошли на механизированный штурм, но после первых прилетов от ВСУ начали разбегаться, оставив технику "в рядочек".

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Украинский военный, который ранее работал в Кабмине, за один день уничтожил 10 единиц бронированной техники РФ. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Десантно-штурмовых войск ВСУ.

34-летний Дмитрий с позывным "Адвокат" родом из Киевской области. В начале полномасштабного вторжения он с семьей полтора месяца находился в оккупации, а когда выбрался, отправил семью в безопасное место, а сам пошел в ВСУ.

"Ушел, чтобы мои дети и близкие не испытывали всего того, что испытываем мы сейчас", — говорит Дмитрий.

Дмитрий мог бы не идти на фронт. У него — трое несовершеннолетних детей и была работа с возможностью бронирования. Сначала он служил в артиллерии, а с декабря 2022 года он служит в аэроразведке 79-й бригады ДШВ ВСУ. Начинал, как помощник пилота, а дальше стал сам делать сбросы. Сейчас он главный сержант взвода разведки и корректировки взвода РУБпАК.

"Ничего сверхсложного в этом нет с точки зрения управления", — говорит Дмитрий.

По словам бойца, в один день ему удалось сжечь около 10 единиц вражеской техники. Тогда оккупанты пошли на механизированный штурм, но после первых прилетов от ВСУ начали разбегаться, оставив технику "в рядочек". По ней и отработал Дмитрий. Он уничтожил танки, МТ-ЛБ и тому подобное.

До войны Дмитрий 12 лет работал на государственной службе. Был специалистом в районной государственной администрации и затем государственным экспертом секретариата Кабинета министров и адвокатом.

Напомним, что бойцы ВСУ на Харьковщине взяли в плен группу российских оккупантов. По словам украинских защитников, пленные должны были занять посадку, окопаться и ждать подкрепления, но "провалили задание".