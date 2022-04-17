Арсен Аваков рассказал о битве за Донбасс и стратегии для будущей победы ВСУ (видео)

Бывший глава МВД Украины заявил, что выбранная командованием ВСУ стратегия — "самая адекватная на данный момент и с потенциалом контрударов".

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Бывший глава МВД Арсен Аваков в эфире 24 канала заявил о том, что несмотря на активное обсуждение сроков начала "решительной битвы за Донбасс", на самом деле она уидет уже несколько дней. И это ни что иное как жесткое противостояние двух армий, где ВСУ сдерживают "орду".

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По словам Авакова, украинская армия выбрала очень правильную тактику.

"Наши войска находится в режиме активной обороны и в этом режиме – активно перемалывает войска противника, сбивают наступательные инициативы врага. Идут интенсивные боевые действия, не позволяющие врагу достичь успеха. Пока это лучшая стратегия – адекватная и с потенциалом контрударов", – отметил он.

Аваков подчеркивает, что у российских военных нет достаточных военных резервов. Экс-министр уверен: цифры потерь противника, которые ежедневно предоставляет в сводках Генштаб ВСУ, на самом деле выше на 7-8 тысяч, а количество раненых превышает официальные данные в 2-3 раза. Таким образом, из строя выведена половина сил вторжения, и попытки заменить убитых и раненых с помощью новой мобилизации оборачиваются неудачей, поскольку это не более чем "сбор по сусекам империи неготовых и принуждение пойманных при облавах испуганных днровцев", собранных на скорую руку.

В Украине же, утверждает Аваков, ситуация противоположная: очень много мотивированных граждан готовы защищать свою страну. И хотя подобные цифры не разглашаются, он уверен, что речь может идти о примерно 150-200 тысячах человек мобилизированных добровольцев:

"И когда дойдет до нас то вооружение, которое мы получаем от своих партнеров, в том числе и тяжелое вооружение, в том числе наступательное, то ой, я не знаю, где будет наступление Путина, и где оно будет заканчиваться, когда мы будем их преследовать".

На данный же момент, уверен Аваков, ВСУ должны держаться, хоть это и очень тяжело:

"Держаться и побеждать малыми победами каждый день и – готовить решительные удары по ослабшему врагу завтра. Это стратегия победы в текущей ситуации! Твердости каждому из нас. Все наши силы следует направить на поддержку украинского воинства! И пусть каждый на своем месте делает то, что может и что должен!".

Ранее мы сообщали о том, что ВСУ оттеснили врага под Харьковом, а также пошли в контрнаступление на Донбассе, отбросив на несколько километров передовые подразделения оккупантов на участке Кременная – Рубежное.