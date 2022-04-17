Арсен Аваков розповів про битву за Донбас та стратегію для майбутньої перемоги ЗСУ (відео)

Колишній глава МВС України заявив, що обрана командуванням ЗСУ стратегія — "наразі найадекватніша і з потенціалом контрударів".

Ми . Ми з України З першого дня війни Фокус ні на хвилину не припиняв роботу. Наша команда вважає своїм обов'язком інформувати читача про те, що відбувається, збирати й аналізувати факти, протистояти ворожій пропаганді. Сьогодні Фокус потребує вашої підтримки, щоб продовжувати свою місію. Дякуємо за те, що ви з нами. Підтримати

Колишній глава МВС Арсен Аваков в ефірі 24 каналу заявив про те, що незважаючи на активне обговорення термінів початку "рішучої битви за Донбас", вона насправді йде вже кілька днів. І це ніщо інше як жорстке протистояння двох армій, де ЗСУ стримують "орду".

ФОКУС у Google Новинах. Підпишись — та завжди будь в курсі подій. Підписатись

За словами Авакова, українська армія обрала правильну тактику.

"Наші війська перебувають у режимі активної оборони і в цьому режимі — активно перемелюють війська супротивника, збивають наступальні ініціативи ворога. Йдуть інтенсивні бойові дії, що не дозволяють ворогові досягти успіху. Поки що це найкраща стратегія — адекватна і з потенціалом контрударів", — зазначив він.

Аваков підкреслює, що російські військові не мають достатніх військових резервів. Ексміністр упевнений: цифри втрат противника, які щодня надає у зведеннях Генштаб ЗСУ, насправді вищі на 7-8 тисяч, а кількість поранених перевищує офіційні дані у 2-3 рази. Таким чином, з ладу виведена половина сил вторгнення, і спроби замінити вбитих та поранених за допомогою нової мобілізації обертаються невдачею, оскільки це не більше ніж "збір по засіках імперії неготових і примус спійманих при облавах переляканих днрівців", зібраних нашвидкуруч.

В Україні ж, стверджує Аваков, ситуація протилежна: багато мотивованих громадян готові захищати свою країну. І хоча подібні цифри не розголошуються, він упевнений, що може йтися про приблизно 150-200 тисяч людей мобілізованих добровольців:

"І коли дійде до нас те озброєння, яке ми отримуємо від своїх партнерів, зокрема і важке озброєння, зокрема наступальне, то ой, я не знаю, де буде наступ Путіна, і де він закінчуватиметься, коли ми будемо їх переслідувати".

Наразі, впевнений Аваков, ЗСУ повинні триматися, хоч це й дуже важко:

"Триматися і перемагати малими перемогами щодня і — готувати рішучі удари по ослабленому ворогові завтра. Це стратегія перемоги в поточній ситуації! Твердості кожному з нас. Усі наші сили слід спрямувати на підтримку українського воїнства! І нехай кожен на своєму місці робить те, що може і що мусить!".

Раніше ми повідомляли про те, що ЗСУ відтіснили ворога під Харковом, а також пішли у контрнаступ на Донбасі, відкинувши на кілька кілометрів передові підрозділи окупантів на ділянці Кремінна–Рубіжне.