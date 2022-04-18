Провокации перед Пасхой: в МВД Украины заявили об активизации российских ДРГ (видео)

Объектами поражения российских ДРГ могут стать военные базы или топливные хранилища, по которым накануне наносились ракетно-бомбовые удары.

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Первый заместитель министра внутренних дел Украины Евгений Енин сообщил, что российские оккупанты готовятся активизировать деятельность диверсионно-разведывательных групп накануне Пасхи. Об этом чиновник заявил в ходе единого телемарафона.

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По словам Енина, учитывая такую угрозу, Национальная полиция предпримет дополнительные меры безопасности накануне праздника.

"Безусловно, российская сторона может организовать определенные провокации, чтобы потом переложить ответственность на нас. Соответственно, Нацполиция обеспечит дополнительные меры безопасности", — отметил Евгений Енин.

По его словам, украинским силовикам уже известны объекты, которые попытаются атаковать российские ДРГ. В частности, это военные объекты, а также нефтебазы.

"Эти же объекты могут стать мишенью ДРГ. Хотел бы в который раз обратить внимание на бдительность наших граждан, с помощью которых нам часто удается выявлять вражеских информаторов и корректировщиков огня", — отметил первый заместитель министра внутренних дел Украины.

Напомним, ранее стало известно, что в Украине создали специальное приложение "ТиХто?", которое проверяет людей на связи с "русским миром". Новая разработка украинских айтишников поможет правоохранителям, военным и бойцам ТрО на блокпостах узнать о связях того или иного человека с ДРГ РФ или криминалом.

Также Фокус рассказывал, что СБУ подозревает бывшего сотрудника Администрации Президента Украины в шпионаже. По информации украинских спецслужб, задержанный сотрудничал с россиянами с 2014 года и имел доступ к информации с "критическим уровнем доступа".