Провокації перед Великоднем: у МВС України заявили про активізацію російських ДРГ (відео)

Об'єктами ураження російських ДРГ можуть стати військові бази чи паливні сховища, по яких напередодні завдавали ракетно-бомбових ударів.

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Перший заступник міністра внутрішніх справ України Євгеній Єнін повідомив, що російські окупанти готуються активізувати діяльність диверсійно-розвідувальних груп напередодні Великодня. Про це урядовець заявив у ході єдиного телемарафону.

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За словами Єніна, враховуючи таку загрозу, Національна поліція вживе додаткових заходів безпеки напередодні свята.

"Безумовно, російська сторона може організувати певні провокації, щоб потім перекласти відповідальність на нас. Відповідно, Нацполіція забезпечить додаткові заходи безпеки", — зазначив Євгеній Єнін.

За його словами, українським силовикам уже відомі об'єкти, які намагатимуться атакувати російські ДРГ. Зокрема, це військові об'єкти, а також нафтобази.

"Ці ж об'єкти можуть стати мішенню ДРГ. Хотів би вкотре звернути увагу на пильність наших громадян, за допомогою яких нам часто вдається виявляти ворожих інформаторів і коригувальників вогню", — зазначив перший заступник міністра внутрішніх справ України.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що в Україні створили спеціальний додаток "ТиХто?", який перевіряє людей на зв'язок із "російським світом". Нова розробка українських айтішників допоможе правоохоронцям, військовим і бійцям ТрО на блокпостах дізнатися про зв'язки тієї чи іншої людини з ДРГ РФ або криміналом.

Також Фокус розповідав, що СБУ підозрює колишнього співробітника Адміністрації Президента України в шпигунстві. За інформацією українських спецслужб, затриманий співпрацював із росіянами з 2014 року та мав доступ до інформації з "критичним рівнем доступу".