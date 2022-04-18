Оккупанты РФ в Мариуполе обещают выплаты за разрушенное жилье взамен на сотрудничество (фото)

По информации Центра противодействия дезинформации, выплаты будут совершаться в рублях тем жителям, кто получит фейковые документы, чтобы потом изолировать их по примеру ОРДЛО.

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Российские военные в частично захваченном Мариуполе склоняют местных жителей к сотрудничеству, обещая выплатить компенсацию в рублях за разрушенное жилье. Таким образом, Россия пытается провести "рублевую оккупацию" временно захваченных территорий, чтобы потом изолировать население по примеру ОРДЛО. Об этом сообщил Центр противодействия дезинформации при СНБО Украины в Telegram.

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В ведомстве призвали не сотрудничать с войсками России, потому что они выплачивают деньги только тем, кто получает фейковые документы. Следующим этапом будет отказ от украинского гражданства, сообщили в Центре противодействия дезинформации.

Кроме того, в российских пропагандистских СМИ появилась информация о том, что в городе якобы многотысячные очереди для подачи заявки на получение выплат. Однако эта информация не соответствует действительности.

"Правда, на фотографиях — не более 20 человек возле какого-то помещения с оккупантской символикой. Несоответствие слов фактам пропагандистская машина РФ оправдывает тем, что "уже просто рабочий день завершился и люди расходятся", — заявили в Центре противодействия дезинформации.

[ + – ] "Очередь" за компенсацией в Мариуполе

Напомним, 17 марта в Генштабе заявили, что Россия планирует провести "референдум" в Херсонской области для создания "народной республики". Для желаемого результата окупанты планируют использовать личные данные жителей, которые собирают при раздаче "гуманитарной помощи".