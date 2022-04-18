Окупанти РФ у Маріуполі обіцяють виплати за зруйноване житло замість співпраці (фото)

За інформацією Центру протидії дезінформації, виплати відбуватимуться в рублях тим жителям, хто отримає фейкові документи, щоб потім ізолювати їх за прикладом ОРДЛО.

Ми . Ми з України З першого дня війни Фокус ні на хвилину не припиняв роботу. Наша команда вважає своїм обов'язком інформувати читача про те, що відбувається, збирати й аналізувати факти, протистояти ворожій пропаганді. Сьогодні Фокус потребує вашої підтримки, щоб продовжувати свою місію. Дякуємо за те, що ви з нами. Підтримати

Російські військові у частково захопленому Маріуполі схиляють місцевих жителів до співпраці, обіцяючи виплатити компенсацію в рублях за зруйноване житло. Таким чином Росія намагається провести "рубльову окупацію" тимчасово захоплених територій, щоб потім ізолювати населення за прикладом ОРДЛО. Про це повідомив Центр протидії дезінформації при РНБО України у Telegram.

ФОКУС у Google Новинах. Підпишись — та завжди будь в курсі подій. Підписатись

У відомстві закликали не співпрацювати з військами Росії, бо вони виплачують гроші лише тим, хто отримує фейкові документи. Наступним етапом буде відмова від українського громадянства, повідомили у Центрі протидії дезінформації.

Крім того, у російських пропагандистських ЗМІ з'явилася інформація про те, що у місті нібито багатотисячні черги для подання заявки на отримання виплат. Однак ця інформація не відповідає дійсності.

"Щоправда, на фотографіях — не більше 20 людей біля якогось приміщення з окупантською символікою. Невідповідність слів фактам пропагандистська машина РФ виправдовує тим, що "вже просто робочий день завершився і люди розходяться", — заявили в Центрі протидії дезінформації.

[ + – ] "Черга" за компенсацією у Маріуполі

Нагадаємо, 17 березня у Генштабі заявили, що Росія планує провести "референдум" у Херсонській області для створення "народної республіки". Для бажаного результату окупанти планують використовувати особисті дані мешканців, які збирають під час роздачі "гуманітарної допомоги".