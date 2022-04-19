"Орки едут домой в пакетах". Ночью ВСУ отразили наступление в Рубежном и Попасной (видео)

По словам Сергея Гайдая, на Донбассе обострение уже началось, ситуация тяжелая. Противник пытался прорваться в Попасной и Рубежном, но безуспешно — десятки погибших.

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Глава Луганской ОВА Сергей Гайдай заявил, что в ночь на 19 апреля бойцам ВСУ удалось отразили наступление в Рубежном и Попасной. Интервью опубликовано на странице Гайдая в Facebook.

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"Обострение уже началось, ситуация тяжелая, но наши защитники держат линию обороны, — заявил глава ОВА. — Отбили наступление в Рубежом, в Попасной. Потери противника — десятки погибших. Наши ребята сбили беспилотник "Орлан-10", подбили тяжелую технику, то есть удерживают позиции. Но, конечно, ночью существенно выросло количество атак, обстрелов и авиаударов".

На своей странице в соцсети Гайдай уточнил: "Россияне ночью существенно усилили обстрелы со всех видов вооружения. ВСУ отразили рашистские атаки. Орки пытались прорваться в Попасной и Рубежном, но их усилия успеха не принесли. Домой едут в пакетах".

Эвакуация из Луганской области

По словам главы ОВА, эвакуация проходит ежедневно, в одних и тех же местах, люди об этом знают. Жителей эвакуируют вне зависимости от того, есть ли договоренности об условных гуманитарных коридорах или нет.

Местные власти дополнительно договариваются с волонтерами. Скорее всего, либо сегодня, либо завтра, жителей об этом оповестят.

"К нам приедут люди, которые помогают забирать лежачих людей, которые не могут самостоятельно передвигаться. Будет несколько автомобилей, — объяснил Гайдай. — Волонтеры будут подниматься на этажи и забирать тех, кто не может самостоятельно спуститься <…> Несколькими автобусами мы обеспечены".

По словам Гайдая, с начала активной фазы войны России против Украины, 24 февраля, уже эвакуировались 80% населения. Прежде общее количество составляло примерно 340 тыс. человек, сейчас — около 70 тыс.

Местные власти пытаются убедить уехать оставшихся, но сейчас остались те, кто по определенным причинам не хотят оставлять свою собственность.

"Мы уговариваем, пытаемся договориться. Но важно различать: у нас эвакуация, а не депортация, которой занимаются орки. К сожалению, самая сильная мотивация для людей — когда у их домов разрываются снаряды, когда они с утра видят погибших соседей <…> Но мы не останавливаемся, продолжаем объезжать укрытия и договариваться".

Ранее Фокус сообщал, что губернатор Белгородский области РФ обвинил ВСУ в обстреле села Головчино. Чиновник заявил, что после обстрела якобы пострадала женщина, которой оказали помощь. Местная пресса опубликовала кадры разрушенных домов.