"Орки їдуть додому в пакетах". Вночі ЗСУ відбили наступ у Рубіжному та Попасній (відео)

За словами Сергія Гайдая, на Донбасі загострення вже розпочалося, ситуація важка. Противник намагався прорватися в Попасній та Рубіжному, але безрезультатно — десятки загиблих.

Ми . Ми з України З першого дня війни Фокус ні на хвилину не припиняв роботу. Наша команда вважає своїм обов'язком інформувати читача про те, що відбувається, збирати й аналізувати факти, протистояти ворожій пропаганді. Сьогодні Фокус потребує вашої підтримки, щоб продовжувати свою місію. Дякуємо за те, що ви з нами. Підтримати

Голова Луганської ОВА Сергій Гайдай заявив, що в ніч на 19 квітня бійцям ЗСУ вдалося відбити наступ у Рубіжному та Попасній. Інтерв'ю опубліковано на сторінці Гайдая у Facebook.

Читайте кращі матеріали розділу на сторінці "Фокус. Воєнний фокус" в Facebook Підписатись

"Загострення вже почалося, ситуація важка, але наші захисники тримають лінію оборони, — заявив глава ОВА. — Відбили наступ у Рубіжному, в Попасній. Втрати противника — десятки загиблих. Наші хлопці збили безпілотник "Орлан-10", підбили важку техніку, тобто утримують позиції. Але, звичайно, вночі суттєво зросла кількість атак, обстрілів та авіаударів".

На своїй сторінці в соцмережі Гайдай уточнив: "Росіяни вночі суттєво посилили обстріли з усіх видів озброєння. ЗСУ відбили рашистські атаки. Орки намагалися прорватися в Попасній та Рубіжному, але їхні зусилля успіху не принесли. Додому їдуть у пакетах".

Евакуація з Луганської області

За словами голови ОВА, евакуація проходить щодня, в тих самих місцях, люди про це знають. Жителів евакуюють незалежно від того, є домовленості про умовні гуманітарні коридори чи ні.

Місцева влада додатково домовляється з волонтерами. Найімовірніше, або сьогодні, або завтра, мешканців про це повідомлять.

"До нас приїдуть люди, які допомагають забирати лежачих людей, які не можуть самостійно пересуватися. Буде кілька автомобілів,— пояснив Гайдай. — Волонтери підійматимуться на поверхи й забиратимуть тих, хто не може самостійно спуститися <…> Кількома автобусами ми забезпечені".

За словами Гайдая, від початку активної фази війни Росії проти України, 24 лютого, вже евакуювалося 80% населення. Раніше загальна кількість становила приблизно 340 тис. осіб, зараз — близько 70 тис. осіб.

Місцева влада намагається переконати виїхати решту, але зараз залишилися ті, хто з певних причин не хоче залишати свою власність.

"Ми вмовляємо, намагаємося домовитися. Але важливо розрізняти: в нас евакуація, а не депортація, якою займаються орки. На жаль, найсильніша мотивація для людей — коли їхні домівки розривають снаряди, коли вони зранку бачать загиблих сусідів <…> Але ми не зупиняємось, продовжуємо об'їжджати укриття та домовлятися”.

Раніше Фокус повідомляв, що губернатор Бєлгородської області РФ звинуватив ЗСУ в обстрілі села Головчино. Чиновник заявив, що після обстрілу нібито постраждала жінка, якій надали допомогу. Місцева преса опублікувала кадри зруйнованих будинків.