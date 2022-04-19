В Греции конфисковали российской нефтяной танкер Pegas, — СМИ

По информации журналистов, судно отобрали из-за санкций, запрещающих вход российских кораблей в европейские порты.

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В рамках санкций, введенных ЕС против Москвы в связи с ее вторжением в Украину, Греция конфисковала российский нефтяной танкер у острова Эвбея. Об этом пишет газета Kathimerini.

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Ранее в этом месяце ЕС запретил судам под российским флагом заходить в порты 27 европейских стран. А все из-за новых жестких санкций против России, совершившей вторжение на территорию Украины.

Танкер Pegas с 19 российскими членами экипажа на борту был захвачен недалеко от Каристоса на южном побережье острова Эвбея. Посольство России в Афинах сообщило, что оно расследует это дело и находится в контакте с греческими властями.

Представитель береговой охраны заявил, что груз нефти с судна не был конфискован. Остается неясным, кто был заказчиком груза, но судном управлял российский "Трансморфлот".

Стоит отметить, что ранее Pegas имел некоторые проблемы с двигателем. Судно направлялось на юг полуострова Пелопоннес, чтобы выгрузить свой груз на другой танкер, но получил механическую поломку и пришвартоваться недалеко от Каристоса, где его и захватили.

По словам очевидцев, во вторник днем судно все еще было пришвартовано в бухте Каристос.

Американская правозащитная группа United Against Nuclear Iran (UANI), которая отслеживает движение танкеров, связанных с Ираном, с помощью судового и спутникового слежения, сообщила, что 19 августа 2021 года Pegas загрузил около 700 000 баррелей сырой нефти с иранского острова Сирри. Как отметили представители UANI, анализ показал, что впоследствии танкер попытался выгрузить груз в турецком порту, прежде чем отправиться в Грецию.

Танкер был приобретен Россией в 2020 году и уже дважды менял свое название – в 2020-2021 годах он был Perun, с июня 2021 года — Pegas, сейчас же — Lana.

Напомним, что в начале марта во Франции изъяли 86-метровую яхту Amore Vero российского олигарха и главы "Роснефти" Игоря Сечина. Сечин считается одной из самых влиятельных фигур в РФ, работая бок о бок с Владимиром Путиным еще с начала 90-х годов.