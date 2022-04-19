В Греції конфіскували російський нафтовий танкер Pegas, — ЗМІ

За інформацією журналістів, судно відібрали через санкції, які забороняють вхід російських кораблів до європейських портів.

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У межах санкцій, запроваджених ЄС проти Москви у зв'язку з її вторгненням в Україну, Греція конфіскувала російський нафтовий танкер на острові Евбея. Про це пише газета Kathimerini.

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Раніше цього місяця ЄС заборонив судам під російським прапором заходити до портів 27 європейських країн. А все через нові жорсткі санкції проти Росії, яка вчинила вторгнення на територію України.

Танкер Pegas із 19 російськими членами екіпажу на борту захопили неподалік Карістоса на південному узбережжі острова Евбея. Посольство Росії в Афінах повідомило, що воно розслідує цю справу і перебуває в контакті з грецькою владою.

Представник берегової охорони заявив, що вантаж нафти з судна не був конфіскований. Залишається незрозумілим, хто був замовником вантажу, але судном керував російський "Трансморфлот".

Варто зазначити, що раніше Pegas мав деякі проблеми із двигуном. Судно прямувало на південь півострова Пелопоннес, щоб вивантажити свій вантаж на інший танкер, але отримав механічну поломку і пришвартуватися неподалік Карістоса, де його й захопили.

За словами очевидців, у вівторок вдень судно все ще було пришвартовано у бухті Карістос.

Американська правозахисна група United Against Nuclear Iran (UANI), яка відслідковує рух танкерів, пов'язаних з Іраном, за допомогою суднового та супутникового стеження, повідомила, що 19 серпня 2021 року Pegas завантажив близько 700 000 барелів сирої нафти з іранського острова Сіррі. Як зазначили представники UANI, аналіз показав, що згодом танкер спробував вивантажити вантаж у турецькому порту, перш ніж вирушити до Греції.

Танкер придбала Росія у 2020 році і вже двічі змінював свою назву — у 2020-2021 роках він був Perun, з червня 2021 — Pegas, зараз же — Lana.

Нагадаємо, що на початку березня у Франції вилучили 86-метрову яхту Amore Vero російського олігарха та голови "Роснефти" Ігоря Сечина. Сечин вважається однією з найвпливовіших фігур у РФ, працюючи пліч-о-пліч з Володимиром Путіним ще з початку 90-х років.