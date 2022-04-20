Украина не получала новые самолеты от партнеров, — командование ВВС Украины

Украинские ВВС при содействии США получили только запчасти и комплектующие для ремонта парка летательных аппаратов, что позволит вводить в строй больше техники.

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В среду, 20 апреля, командование ВВС Украины официально заявило, что поставок новых самолетов от союзников не было. Об этом сообщает пресс-служба ведомства на своей странице в Facebook.

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"Украина не получала новые самолеты от партнеров! При содействии правительства Соединенных Штатов Военно-воздушные силы Украины получили запчасти и комплектующие для ремонта парка летательных аппаратов, которые стоят на вооружении авиации ВС. Это позволит ввести в строй больше техники", — говорится в сообщении.

Ранее Фокус сообщал со ссылкой на заявление Пентагона, что Запад передал ВСУ истребители и авиазапчасти. Каждый день США отправляют в Европу примерно по 10 самолетов с вооружением для ВСУ. Сейчас у Украины, по оценкам Пентагона, должно быть больше истребителей, чем было две недели назад.

Напомним, что Минобороны Норвегии поставило в Украину 100 ПЗРК "Мистраль", которые помогут противостоять авиации ВС РФ. Руководство норвежских ВС планирует отказаться от такого вооружения. Вместе с тем, такая военная помощь может пригодиться Украине, поскольку ПЗРК все еще не устарели и сохраняют свою эффективность в отношении низколетящих целей.