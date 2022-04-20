Україна не отримувала нові літаки від партнерів, — командування ВПС України

Українські ВПС за сприяння США отримали лише запчастини та комплектуючі для ремонту парку літальних апаратів, що дозволить вводити в дію більше техніки.

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У середу, 20 квітня, командування ВПС України офіційно заявило, що постачання нових літаків від союзників не було. Про це повідомляє пресслужба відомства на своїй сторінці у Facebook.

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"Україна не отримувала нові літаки від партнерів! За сприяння уряду Сполучених Штатів Військово-повітряні сили України отримали запчастини та комплектуючі для ремонту парку літальних апаратів, які стоять на озброєнні авіації ЗС. Це дозволить ввести в дію більше техніки", — йдеться в повідомленні.

Раніше Фокус повідомляв із посиланням на заяву Пентагону, що Захід передав ЗСУ винищувачі й авіазапчастини. Щодня США відправляють у Європу приблизно по 10 літаків із озброєнням для ЗСУ. Зараз Україна, за оцінками Пентагону, повинна мати більше винищувачів, ніж було два тижні тому.

Нагадаємо, що Міноборони Норвегії передало в Україну 100 ПЗРК "Містраль", які допоможуть протистояти авіації ЗС РФ. Керівництво норвезьких ЗС планує відмовитися від такого озброєння. Водночас, така військова допомога може стати в нагоді Україні, оскільки ПЗРК усе ще не застаріли та зберігають свою ефективність щодо цілей, що низько летять.