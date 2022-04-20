Родственников российских военных обеспечат бесплатным проездом на опознание, — Шойгу

В ГУР инициативу главы Минобороны РФ назвали еще одной льготой, с помощью которой россиян подталкивают к участию в войне в Украине.

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Главное управление разведки Украины получило в свое распоряжение приказ министра обороны РФ Сергея Шойгу, согласно которому родственники погибших в Украине российских солдат получат возможность бесплатного проезда на опознание и обратно. Об этом сообщается в Telegram-канале ведомства.

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[ + – ] Приказ Сергея Шойгу. [ + – ] Приказ Сергея Шойгу.

Отмечается, что это, очевидно, еще одна из льгот, которые подталкивают граждан РФ подписывать контракты с Минобороны и отправляться в зону боевых действий.

"Двум близким родственникам погибшего военнослужащего, которых вызвали для последующего опознания в военные комиссариаты, были выданы проездные документы для проезда к месту опознания военнослужащего и обратно", — говорится в сообщении.

Судя по всему, подобные инициативы должны способствовать поддержке российской армии и войны в Украине среди жителей России. Также пресс-служба ГУР напомнила, что обещанные выплаты российским военнослужащим, участвующим в войне в Украине и их родственникам, повсеместно задерживаются.

Напомним, что российские военные, которых отправляют в Украину, надеются получить компенсацию за легкие ранения. В перехваченной беседе российского военного с женой шла речь о покупке автомобилей за выплаты, которые он рассчитывает получить, если вернется живым с войны.

Ранее Фокус сообщал со ссылкой на заявление главы Луганской ОВА Сергея Гайдая, что больницы Луганской области заполнены телами российских военных. Войска РФ несут значительные потери, погибших на Камазах свозят ближе к Луганску.