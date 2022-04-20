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Военный Фокус Российско-украинская война

Родственников российских военных обеспечат бесплатным проездом на опознание, — Шойгу

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Российские военные., война, танк,
Фото: kp.ru | Российские военные.

В ГУР инициативу главы Минобороны РФ назвали еще одной льготой, с помощью которой россиян подталкивают к участию в войне в Украине.

Главное управление разведки Украины получило в свое распоряжение приказ министра обороны РФ Сергея Шойгу, согласно которому родственники погибших в Украине российских солдат получат возможность бесплатного проезда на опознание и обратно. Об этом сообщается в Telegram-канале ведомства.

Приказ Сергея Шойгу., российские военные, погибшие российские военные,
Приказ Сергея Шойгу.
Приказ Сергея Шойгу., российские военные, погибшие российские военные,
Приказ Сергея Шойгу.
Приказ Сергея Шойгу., российские военные, погибшие российские военные,
Приказ Сергея Шойгу., российские военные, погибшие российские военные,

Отмечается, что это, очевидно, еще одна из льгот, которые подталкивают граждан РФ подписывать контракты с Минобороны и отправляться в зону боевых действий.

"Двум близким родственникам погибшего военнослужащего, которых вызвали для последующего опознания в военные комиссариаты, были выданы проездные документы для проезда к месту опознания военнослужащего и обратно", — говорится в сообщении.

Судя по всему, подобные инициативы должны способствовать поддержке российской армии и войны в Украине среди жителей России. Также пресс-служба ГУР напомнила, что обещанные выплаты российским военнослужащим, участвующим в войне в Украине и их родственникам, повсеместно задерживаются.

Напомним, что российские военные, которых отправляют в Украину, надеются получить компенсацию за легкие ранения. В перехваченной беседе российского военного с женой шла речь о покупке автомобилей за выплаты, которые он рассчитывает получить, если вернется живым с войны.

Ранее Фокус сообщал со ссылкой на заявление главы Луганской ОВА Сергея Гайдая, что больницы Луганской области заполнены телами российских военных. Войска РФ несут значительные потери, погибших на Камазах свозят ближе к Луганску.