Родичів російських військових забезпечать безплатним проїздом на впізнання, — Шойгу

У ГУР ініціативу глави Міноборони РФ назвали ще однією пільгою, за допомогою якої росіян підштовхують до участі у війні в Україні.

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Головне управління розвідки України отримало наказ міністра оборони РФ Сергія Шойгу, згідно з яким родичі загиблих в Україні російських солдатів отримають можливість безплатного проїзду на впізнання і назад. Про це повідомляють у Telegram-каналі відомства.

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[ + – ] Наказ Сергія Шойгу. [ + – ] Наказ Сергія Шойгу.

Зазначають, що це, очевидно, ще одна з пільг, які підштовхують громадян РФ підписувати контракти з Міноборони та вирушати до зони бойових дій.

"Двом близьким родичам загиблого військовослужбовця, яких викликали для подальшого впізнання у військові комісаріати, видано проїзні документи для проїзду до місця впізнання військовослужбовця і назад", — йдеться в повідомленні.

З огляду на все, такі ініціативи мають сприяти підтримці російської армії та війни в Україні серед жителів Росії. Також пресслужба ГУР нагадала, що обіцяні виплати російським військовослужбовцям, які беруть участь у війні в Україні та їхнім родичам, повсюдно затримують.

Нагадаємо, що російські військові, яких відправляють в Україну, сподіваються отримати компенсацію за легкі поранення. В перехопленій розмові російського військового з дружиною йшлося про купівлю автомобілів за виплати, які він розраховує отримати, якщо повернеться з війни.

Раніше Фокус повідомляв із посиланням на заяву голови Луганської ОВА Сергія Гайдая, що лікарні Луганської області заповнені тілами російських військових. Війська РФ зазнають значних втрат, загиблих на Камазах звозять ближче до Луганська.