В подвале Мариуполя погибля 91-летняя женщина, пережившая Холокост (фото)

91-летней Ванде Объедковой пришлось "переехать" в подвал в Мариуполе из-за регулярных обстрелов и бомбежек, а на момент Холокоста ей было 10 лет.

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Когда в начале марта в Мариуполе начались обстрелы и бомбежки, семья 91-летней Ванды Объедковой переехала в подвал. Дочка Ванды Лариса, которой недавно удалось эвакуироваться из города вместе с супругом, рассказала израильскому интернет-порталу chabad.org, что месяц их семья жила без воды, электричества и тепла. Возле ближайших источников воды, по словам Ларисы, сидели на позициях два снайпера, из-за чего каждый поход туда был крайне опасным, если не считать падающих с неба бомб.

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Лариса вспоминает, что все время ухаживала за малоподвижной мамой, но никак не могла помочь ей дожить до эвакуации. "Мы жили как животные!", — восклицает женщина.

По словам Ларисы, каждый раз, когда падала бомба, все здание, где они находились, содрогалось. 91-летняя Ванда говорила дочке, что не помнит, чтобы переживала нечто подобное во время Второй мировой войны.

Истощенная женщина умерла 4 апреля. По словам Ларисы, рискуя жизнью, они с мужем под непрекращающимися обстрелами похоронили Ванду в общественном парке недалеко от Азовского моря.

О гибели Ванды Объедковой написал музей "Аушвиц-Биркенау".

"В возрасте 10 лет Ванда Семеновна Объедкова пережила немецкую оккупацию, прячась в подвале в Мариуполе. Спустя 81 год она умерла в подвале в том же городе, став жертвой чудовищной войны России", — написал музей в своем твиттере.

Пережила Холокост

Ванда Объедкова родилась в Мариуполе 8 декабря 1930 года. В 1941 году, когда ей было 10, в Мариуполь вошли нацисты, и начались облавы на местных евреев. Девочке удалось чудом спастись, спрятавшись в подвале, когда в ее дом вломились эсэсовцы и забрали маму Ванды — Марию.

"Она не могла кричать; именно это ее и спасло", — вспоминает дочка Ванды, Лариса.

20 октября 1941 г. немцы расстреляли в канавах на окраине Мариуполя от 9 до 16 тысяч евреев, в том числе мать Объедковой и всю ее семью. Эсэсовцы задержали Ванду позже, но друзья семьи сумели убедить нацистов, что девочка гречанка, так как ее отец не был этническим евреем.

После войны женщина осталась в Мариуполе, вышла замуж и всю жизнь провела в городе, который любила всем сердцем. Последние годы Ванда жила вместе с семьей дочери.

Лариса вспоминает, что дома у них хранилась кассета с бесценным интервью Ванды о Холокосте, но все это сгорело вместе с их домом во время нынешней войны.

Как писал ранее Фокус, бойцы полка "Азов" показали разрушенный Мариуполь, который беспрерывно обстреливают российские войска. Защитники обещают сражаться до последнего патрона, хотя ежедневно видят мертвых на улицах.