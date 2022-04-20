У підвалі Маріуполя загинула 91-річна жінка, яка пережила Голокост (фото)

91-річній Ванді Об'єдковій довелося "переїхати" у підвал у Маріуполі через регулярні обстріли та бомбардування, а на момент Голокосту їй було 10 років.

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Коли на початку березня в Маріуполі почалися обстріли та бомбардування, родина 91-річної Ванди Об'їдкової переїхала у підвал. Донька Ванди Лариса, якій нещодавно вдалося евакуюватися з міста разом із чоловіком, розповіла ізраїльському інтернет-порталу chabad.org, що місяць їхня родина жила без води, електрики та тепла. Біля найближчих джерел води, за словами Лариси, сиділи на позиціях два снайпери, через що кожен похід туди був украй небезпечним, якщо не рахувати бомб, що падають з неба.

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Лариса згадує, що весь час доглядала малорухливу маму, але ніяк не могла допомогти їй дожити до евакуації. "Ми жили як тварини!" — вигукує жінка.

За словами Лариси, щоразу, коли падала бомба, вся будівля, де вони знаходилися, здригалася. 91-річна Ванда казала доньці, що не пам'ятає, щоб переживала щось подібне під час Другої світової війни.

Виснажена жінка померла 4 квітня. За словами Лариси, ризикуючи життям, вони з чоловіком під безперервним обстрілом поховали Ванду в громадському парку неподалік Азовського моря.

Про загибель Ванди Об'єдкової написав музей "Аушвіц-Біркенау".

"У віці 10 років Ванда Семенівна Об'єдкова пережила німецьку окупацію, ховаючись у підвалі в Маріуполі. Через 81 рік вона померла у підвалі в тому самому місті, ставши жертвою жахливої війни Росії", — написав музей у своєму твітері.

Пережила Голокост

Ванда Об'єдкова народилася у Маріуполі 8 грудня 1930 року. У 1941 році, коли їй було 10, до Маріуполя увійшли нацисти, і почалися облави на місцевих євреїв. Дівчинці вдалося дивом врятуватися, сховавшись у підвалі, коли в її будинок вломилися есесівці та забрали маму Ванди — Марію.

"Вона не могла кричати; саме це її і врятувало", — згадує донька Ванди, Лариса.

20 жовтня 1941 р. німці розстріляли в канавах на околиці Маріуполя від 9 до 16 тисяч євреїв, зокрема мати Об'єдкової та всю її родину. Есесівці затримали Ванду пізніше, але друзі сім'ї зуміли переконати нацистів, що дівчинка гречанка, бо її батько не був етнічним євреєм.

Після війни жінка залишилася у Маріуполі, вийшла заміж і все життя провела у місті, яке любила всім серцем. Останні роки Ванда жила разом із сім'єю доньки.

Лариса згадує, що вдома у них зберігалася касета з безцінним інтерв'ю Ванди про Голокост, але все це згоріло разом з їхнім будинком під час нинішньої війни.

Як раніше писав Фокус, бійці полку "Азов" показали зруйнований Маріуполь, який безперервно обстрілюють російські війська. Захисники обіцяють боротися до останнього патрона, хоч щодня бачать мертвих на вулицях.