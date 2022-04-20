Украина поддерживает введение четырехдневного "пасхального перемирия", — МИД
В министерстве также потребовали, чтобы ВС РФ прекратили блокаду городов и обеспечили доступ гуманитарному персоналу к мирным гражданам на оккупированных территориях.
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Украина поддерживает введение "пасхального перемирия" с 21 апреля, которое позволит эвакуировать тысячи мирных граждан из зоны проведения боевых действий. Об этом говорится в заявлении, которое было опубликовано на сайте Министерства иностранных дел.
Ведомство поблагодарило генерального секретаря Организации Объединенных Наций Антониу Гутерриша, который предложил ввести четырехдневное перемирие по случаю Пасхи. По задумке генсека, режим прекращения огня должен заработать с четверга, 21 апреля.
В заявлении МИД Украины сказано, что гуманитарная пауза позволит провести безопасную эвакуацию тысяч мирных граждан, которые желают выехать из зоны боевых действий, в том числе из Мариуполя.
"Высоко ценим готовность ООН обеспечить доставку крайне нужной гуманитарной помощи населению наиболее пострадавших районов Украины в случае введения режима тишины. Россия должна прекратить нападения на гражданские объекты Украины для обеспечения защиты гражданского населения, в том числе лиц, находящихся в уязвимых ситуациях, включая женщин и детей, а также гуманитарного персонала и журналистов", — продолжили в Министерстве иностранных дел.
Украинский МИД также призвал РФ уважать международные усилия по защите медицинского и гуманитарного персонала, их транспорта, больниц и других медицинских учреждений. Помимо этого, в ведомстве требуют, чтобы страна-агрессор обеспечила доступ гуманитарному персоналу к мирным гражданам на временно неподконтрольных Киеву территориях.
"Блокады ВС РФ украинских городов, в частности Мариуполя, еще больше обостряют и без того критическую гуманитарную ситуацию для гражданского населения и препятствуют эвакуационным усилиям. Россия должна немедленно прекратить эти блокады. Выполнение этих условий обеспечит добровольный, безопасный и беспрепятственный проход гражданских лиц, спасающихся от агрессии и насилия", — добавили в МИД.
Министерство иностранных дел в очередной раз напомнило, что Украина заинтересована в дипломатическом урегулировании полномасштабной войны и согласна на временное гуманитарное перемирие.
Напомним, 19 апреля генсек ООН Антониу Гутерриш призвал Россию и Украину установить временный режим прекращения огня по случаю Пасхи. По мнению генерального секретаря, "пасхальное перемирие" должно заработать с четверга, 21 апреля, после чего заработают гуманитарные коридоры для эвакуации гражданских.
Также сообщалось, что Офис президента Украины представил новый план санкционного давления на РФ, который включает в себя сразу 10 направлений.