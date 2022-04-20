Украина поддерживает введение четырехдневного "пасхального перемирия", — МИД

В министерстве также потребовали, чтобы ВС РФ прекратили блокаду городов и обеспечили доступ гуманитарному персоналу к мирным гражданам на оккупированных территориях.

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Украина поддерживает введение "пасхального перемирия" с 21 апреля, которое позволит эвакуировать тысячи мирных граждан из зоны проведения боевых действий. Об этом говорится в заявлении, которое было опубликовано на сайте Министерства иностранных дел.

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Ведомство поблагодарило генерального секретаря Организации Объединенных Наций Антониу Гутерриша, который предложил ввести четырехдневное перемирие по случаю Пасхи. По задумке генсека, режим прекращения огня должен заработать с четверга, 21 апреля.

В заявлении МИД Украины сказано, что гуманитарная пауза позволит провести безопасную эвакуацию тысяч мирных граждан, которые желают выехать из зоны боевых действий, в том числе из Мариуполя.

"Высоко ценим готовность ООН обеспечить доставку крайне нужной гуманитарной помощи населению наиболее пострадавших районов Украины в случае введения режима тишины. Россия должна прекратить нападения на гражданские объекты Украины для обеспечения защиты гражданского населения, в том числе лиц, находящихся в уязвимых ситуациях, включая женщин и детей, а также гуманитарного персонала и журналистов", — продолжили в Министерстве иностранных дел.

Украинский МИД также призвал РФ уважать международные усилия по защите медицинского и гуманитарного персонала, их транспорта, больниц и других медицинских учреждений. Помимо этого, в ведомстве требуют, чтобы страна-агрессор обеспечила доступ гуманитарному персоналу к мирным гражданам на временно неподконтрольных Киеву территориях.

"Блокады ВС РФ украинских городов, в частности Мариуполя, еще больше обостряют и без того критическую гуманитарную ситуацию для гражданского населения и препятствуют эвакуационным усилиям. Россия должна немедленно прекратить эти блокады. Выполнение этих условий обеспечит добровольный, безопасный и беспрепятственный проход гражданских лиц, спасающихся от агрессии и насилия", — добавили в МИД.

Министерство иностранных дел в очередной раз напомнило, что Украина заинтересована в дипломатическом урегулировании полномасштабной войны и согласна на временное гуманитарное перемирие.

Напомним, 19 апреля генсек ООН Антониу Гутерриш призвал Россию и Украину установить временный режим прекращения огня по случаю Пасхи. По мнению генерального секретаря, "пасхальное перемирие" должно заработать с четверга, 21 апреля, после чего заработают гуманитарные коридоры для эвакуации гражданских.

Также сообщалось, что Офис президента Украины представил новый план санкционного давления на РФ, который включает в себя сразу 10 направлений.