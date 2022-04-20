Україна підтримує запровадження чотириденного "великоднього перемир'я", — МЗС

У міністерстві також вимагають, щоб ЗС РФ припинили блокаду міст і забезпечили доступ гуманітарному персоналу до мирних громадян на окупованих територіях.

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Україна підтримує запровадження "великоднього перемир'я" з 21 квітня, яке дозволить евакуювати тисячі мирних громадян із зони проведення бойових дій. Про це йдеться у заяві, яка була опублікована на сайті Міністерства закордонних справ.

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Відомство подякувало генеральному секретарю Організації Об'єднаних Націй Антоніу Гутеррешу, який запропонував запровадити чотириденне перемир'я з нагоди Великодня. За задумом генсека, режим припинення вогню має запрацювати з четверга, 21 квітня.

У заяві МЗС України сказано, що гуманітарна пауза дозволить провести безпечну евакуацію тисяч мирних громадян, які бажають виїхати із зони бойових дій, зокрема з Маріуполя.

"Високо цінуємо готовність ООН забезпечити доставку вкрай потрібної гуманітарної допомоги населенню найбільш постраждалих районів України у разі введення режиму тиші. Росія має припинити напади на цивільні об'єкти України для забезпечення захисту цивільного населення, зокрема осіб, які перебувають у вразливих ситуаціях, враховуючи жінок і дітей, а також гуманітарного персоналу та журналістів", — продовжили в Міністерстві закордонних справ.

Українське МЗС також закликало РФ поважати міжнародні зусилля щодо захисту медичного та гуманітарного персоналу, їх транспорту, лікарень та інших медичних закладів. Крім цього, у відомстві вимагають, щоб країна-агресор забезпечила доступ гуманітарному персоналу до мирних громадян на тимчасово непідконтрольних Києву територіях.

"Блокади ЗС РФ українських міст, зокрема Маріуполя, ще більше загострюють і без того критичну гуманітарну ситуацію для цивільного населення і перешкоджають евакуаційним зусиллям. Росія має негайно припинити ці блокади. Виконання цих умов забезпечить добровільний, безпечний і безперешкодний прохід цивільних осіб, які рятуються від агресії та насильства", — додали в МЗС.

Міністерство закордонних справ укотре нагадало, що Україна зацікавлена в дипломатичному врегулюванні повномасштабної війни та згодна на тимчасове гуманітарне перемир'я.

Нагадаємо, 19 квітня генсек ООН Антоніу Гутерреш закликав Росію та Україну встановити тимчасовий режим припинення вогню з нагоди Великодня. На думку генерального секретаря, "великоднє перемир'я" має запрацювати з четверга, 21 квітня, після чого запрацюють гуманітарні коридори для евакуації цивільних.

Також повідомлялося, що Офіс президента України представив новий план санкційного тиску на РФ, який враховує відразу 10 напрямків.