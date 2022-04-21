"Лживые призывы": РФ отказалась вводить "пасхальное перемирие" с 21 апреля (видео)

По словам российского дипломата Дмитрия Полянского, в случае режима прекращения огня "киевские радикалы получат передышку для перегруппирования и получения новых партий ПЗРК".

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Россия отказалась от 4-дневного "пасхального перемирия" с 21 апреля, которое предлагал установить генсек Организации Объединенных Наций Антониу Гутерриш. Об этом заявил заместитель постпреда РФ в ООН Дмитрий Полянский в ходе заседания Совета Безопасности, которое проходило 20 апреля.

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Призывы к установлению режима прекращения огня по случаю пасхальных праздников российский дипломат назвал "лживыми и неискренними".

По словам Полянского, в случае введения перемирия "киевские националисты и радикалы получат передышку для того, чтобы они могли перегруппироваться и получить новые партии ПТУРов и ПЗРК".

"Подобные псевдомиротворческие призывы мы будем тщательно отделять от искреннего стремления помочь Украине принять единственно правильное и давно назревшее решение. Чем быстрее сделает это Украина — тем лучше это будет для этой страны. Так или иначе, операция по освобождению Донбасса, демилитаризации и денацификации Украины, и устранение исходящих оттуда угроз России обязательно будут выполнены", — заявил заместитель постпреда РФ в ООН.

[ + – ] Россия отказалась устанавливать "пасхальное перемирие" с 21 апреля

Отказ России от установления "пасхального перемирия" также прокомментировал постпред Украины в ООН Сергей Кислица. По словам дипломата, позиция "московского фюрера" относительно введения режима прекращения огня для эвакуации мирных жителей была озвучена на заседании Совета Безопасности через несколько часов после предложения генсека Антониу Гуттериша.

"Гутерриш призвал установить с 21 апреля длительную "гуманитарную паузу" для организации гуманитарных коридоров и эвакуации гражданских. Позиция московского фюрера была озвучена уже через несколько часов на Совбезе. Послушайте и вы! Не мне же одному это регулярно терпеть", — добавил Кислица в подписи к видеоролику с заявлением российского дипломата.

[ + – ] Сергей Кислица прокомментировал отказ России от "пасхального перемирия"

Напомним, 19 апреля генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш предложил Украине и России установить четырехдневное "пасхальное перемирие". По задумке генсека, режим прекращения огня должен был заработать с 21 апреля, во время которого планировалось провести эвакуацию мирных жителей из зоны боевых действий.

20 апреля МИД Украины прокомментировало инициативу Гутерриша и заявило, что Киев поддерживает установление "пасхального перемирия".