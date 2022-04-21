"Брехливі заклики": РФ відмовилася вводити "Великодне перемир'я" з 21 квітня (відео)

За словами російського дипломата Дмитра Полянського, у разі режиму припинення вогню "київські радикали отримають перепочинок для перегрупування й отримання нових партій ПЗРК".

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Росія відмовилася від 4-денного "Великоднього перемир'я" з 21 квітня, яке пропонував встановити генсек Організації Об'єднаних Націй Антоніу Гутерреш. Про це заявив заступник постпреда РФ в ООН Дмитро Полянський на засіданні Ради Безпеки, яке відбулося 20 квітня.

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Заклики до встановлення режиму припинення вогню з нагоди великодніх свят російський дипломат назвав "брехливими та нещирими".

За словами Полянського, у разі запровадження перемир'я "київські націоналісти та радикали отримають перепочинок для того, щоб вони могли перегрупуватися й отримати нові партії ПТУРів і ПЗРК".

"Подібні псевдомиротворчі заклики ми ретельно відокремлюватимемо від щирого прагнення допомогти Україні прийняти єдине правильне та давно назріле рішення. Чим швидше зробить це Україна, тим краще це буде для цієї країни. Так чи інакше, операція зі звільнення Донбасу, демілітаризації та денацифікації України й усунення загроз Росії, які виходять звідти, обов'язково буде виконано", — заявив заступник постпреда РФ в ООН.

[ + – ] Росія відмовилася встановлювати "Великодне перемир'я" з 21 квітня

Відмову Росії від встановлення "Великоднього перемир'я" також прокоментував постпред України в ООН Сергій Кислиця. За словами дипломата, позиція "московського фюрера" щодо запровадження режиму припинення вогню для евакуації мирних жителів була озвучена на засіданні Ради Безпеки за кілька годин після пропозиції генсека Антоніу Гуттереша.

"Гутерреш закликав встановити з 21 квітня тривалу "гуманітарну паузу" для організації гуманітарних коридорів і евакуації цивільних. Позиція московського фюрера була озвучена вже за кілька годин на Раді безпеки. Послухайте й ви! Не мені ж одному це регулярно терпіти", — додав Кислиця в підписі до відеоролика із заявою російського дипломата.

[ + – ] Сергій Кислиця прокоментував відмову Росії від "Великоднього перемир'я"

Нагадаємо, 19 квітня генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш запропонував Україні та Росії встановити чотириденне "Великодне перемир'я". За задумом генсека, режим припинення вогню мав запрацювати з 21 квітня, під час якого планувалося провести евакуацію мирних жителів із зони бойових дій.

20 квітня МЗС України прокоментувало ініціативу Гутерреша та заявило, що Київ підтримує встановлення "Великоднього перемир'я".