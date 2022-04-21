Мужчины не смогут эвакуироваться из Мариуполя - глава ОВА

Павел Кириленко отметил, что 21 апреля продолжится эвакуация из заблокированного города, однако выехать смогут только дети, женщины и пожилые люди.

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21 апреля продолжится эвакуация жителей Мариуполя, сообщил глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко. "Внимание: только женщины, дети и пожилые люди", — предупредил он.

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По словам Кириленко, посадка пассажиров в автобусы начнется в 14.00 на бульваре Шевченко на кольце возле "Порт Сити". Ситуация сложная и может изменяться, поэтому он рекомендовал следить за официальными обновлениями информации.

[ + – ] Место сбора в районе бульвара Шевченко

Глава ОВА также отметил, что 20 апреля по гуманитарному коридору из города смогли выехать четыре автобуса. Их пассажиры заночевали в Бердянске и уже направляются в Васильевку.

Ранее вице-премьер, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук сообщила, что 20 апреля гуманитарный коридор из Мариуполя сегодня не сработал так, как планировалось. "Из-за отсутствия контроля над собственными военными на местах оккупанты не смогли обеспечить должное прекращение огня, — заявила она. — Также из-за свойственной им неорганизованности и разгильдяйства оккупанты не смогли обеспечить своевременный подвоз людей к точке, где ждали десятки наших автобусов и скорых".

Как ранее сообщал Фокус, 20 апреля из Мариуполя планировали эвакуировать более 6000 человек. Для этого в город направили 90 вместительных автобусов.

Напомним, командир 36-й отдельной бригады морской пехоты Сергей Волына обратился в письме к Папе Римскому Франциску с просьбой помочь спасти жителей Мариуполя. "Донесите миру правду, эвакуируйте людей и спасите их жизнь от рук сатаны, который хочет сжечь все живое", — призвал защитник Мариуполя Папу.