Чоловіки не зможуть евакуюватись із Маріуполя — голова ОВА

Павло Кириленко зазначив, що 21 квітня продовжиться евакуація із заблокованого міста, проте виїхати зможуть лише діти, жінки та люди похилого віку.

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21 квітня продовжиться евакуація мешканців Маріуполя, повідомив голова Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко. "Увага: тільки жінки, діти та люди похилого віку", — попередив він.

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За словами Кириленка, посадка пасажирів у автобуси розпочнеться о 14:00 на бульварі Шевченка на кільці біля "Порт Сіті". Ситуація складна та може змінюватись, тому він рекомендував стежити за офіційними оновленнями інформації.

[ + – ] Місце збору в районі бульвару Шевченка

Глава ОВА також зазначив, що 20 квітня гуманітарним коридором із міста змогли виїхати чотири автобуси. Їхні пасажири заночували в Бердянську та вже прямують у Василівку.

Раніше віцепрем'єрка, міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук повідомила, що 20 квітня гуманітарний коридор із Маріуполя сьогодні не спрацював так, як планувалося. "Через відсутність контролю над власними військовими на місцях окупанти не змогли забезпечити належне припинення вогню, — заявила вона. — Також через властиву їм неорганізованість і нехлюйство окупанти не змогли забезпечити своєчасне підвезення людей до точки, де чекали десятки наших автобусів і швидких".

Як раніше повідомляв Фокус, 20 квітня з Маріуполя планували евакуювати понад 6000 людей. Для цього в місто направили 90 містких автобусів.

Нагадаємо, командир 36-ої окремої бригади морської піхоти Сергій Волина звернувся в листі до Папи Римського Франциска з проханням допомогти врятувати мешканців Маріуполя. "Донесіть світові правду, евакуюйте людей і врятуйте їхнє життя від рук сатани, який хоче спалити все живе", — закликав захисник Маріуполя Папу.