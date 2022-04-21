"Без западного оружия отстоять Киев было бы невозможно", — Данилов (видео)

Секретарь СНБО откровенно признал, что успех в битве за Киев во много объясняется поставками западного вооружения. Без него ВСУ пришлось бы крайне сложно.

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Секретарь СНБО Украины Алексей Данилов заявляет о своей уверенности в победе, но предупреждает, что время, которое понадобится Украине, чтобы нанести поражение ВС РФ, зависит от того, как скоро Запад будет поставлять оружие. Об этом сообщает Sky News.

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"Если бы оружие, которое пообещали наши партнеры, очень скоро поставили бы нашей стране, все было бы намного скорее", — пояснил Данилов.

На вопрос о том, могли бы Вооруженные Силы Украины столь же успешно отстоять Киев без западного оружия, он ответил, что нет.

"Скажу откровенно, нет. Мы бы защищались, но нам было бы крайне тяжело", — объяснил чиновник.

Сирийские наемники в Украине

Один из главных людей, ответственных за национальную безопасность в Украине, продемонстрировал западным журналистам фотографии погибших сирийцев, которые, по утверждениям Данилова, воевали на стороне России.

Независимых подтверждений этому нет, однако кремлевское руководство заявляло, что в ряды российской армии вербуют наемников с Ближнего Востока.

"Могу сказать, что их там очень и очень много, и они продолжают их привлекать со всего мира. У нас уже есть фотографии убитых сирийцев, которые, насколько мы понимаем, прибыли помогать режиму Путина. Но сколько бы их ни было, они все будут убиты", — объяснил Данилов.

Жизнь продолжается

Журналистка отметила, что Данилов сохраняет бодрость духа и даже иногда улыбается. Она спросила, как ему удается двигаться вперед, несмотря на все происходящее.

"Послушайте, что я должен сделать — лечь и умереть? У нас жизнь продолжается. Да, есть сложности", — сказал Данилов, добавив, что порой ему все же не удается сдержать эмоции. Он рассказал, что во время посещения Черниговской области, места, где был полностью уничтожен пограничный отряд, он плакал.

"Я там плакал, и они начали петь гимн. Люди, которые выжили в той мясорубке, они первыми затянули гимн", — объяснил секретарь СНБО, смахнув слезу рукавом.

Ранее Фокус сообщал, что по данным британской разведки, российские войска продвигаются к Краматорску. Кремлю нужно продемонстрировать значительные успехи к 9 мая, что влияет на интенсивность военных операций в преддверии этой даты.