"Без західної зброї відстояти Київ було б неможливо", — Данілов (відео)

Секретар РНБО відверто визнав, що успіх у битві за Київ багато в чому пояснюють постачанням західного озброєння. Без нього ЗСУ було б дуже складно.

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Секретар РНБО України Олексій Данілов заявляє про свою впевненість у перемозі, але попереджає, що час, який знадобиться Україні, щоб завдати поразки ЗС РФ, залежить від того, наскільки швидко Захід постачатиме зброю. Про це повідомляє Sky News.

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"Якби зброю, яку пообіцяли наші партнери, дуже швидко поставили б нашій країні, все було б набагато швидше", — пояснив Данилов.

На питання про те, чи могли б Збройні Сили України так само успішно відстояти Київ без західної зброї, він відповів, що ні.

"Скажу відверто, ні. Ми б захищалися, але нам було б украй важко", — пояснив чиновник.

Сирійські найманці в Україні

Один із головних людей, відповідальних за національну безпеку в Україні, продемонстрував західним журналістам фотографії загиблих сирійців, які, за твердженнями Данілова, воювали на боці Росії.

Незалежних підтверджень цьому немає, проте кремлівське керівництво заявляло, що до лав російської армії вербують найманців із Близького Сходу.

"Можу сказати, що їх там дуже і дуже багато, і вони продовжують їх залучати з усього світу. В нас уже є фотографії вбитих сирійців, які, наскільки ми розуміємо, прибули допомагати режиму Путіна. Але хоч би скільки їх було, вони всі будуть вбиті", — пояснив Данілов.

Життя триває

Журналістка зазначила, що Данілов зберігає бадьорість і навіть іноді посміхається. Вона запитала, як йому вдається рухатися вперед, попри все, що відбувається.

"Послухайте, що я повинен зробити — лягти й померти? В нас життя триває. Так, є складнощі", — сказав Данілов, додавши, що часом йому все ж таки не вдається стримати емоції. Він розповів, що під час відвідування Чернігівської області, місця, де повністю знищено прикордонний загін, він плакав.

"Я там плакав, і вони почали співати гімн. Люди, які вижили в тій м'ясорубці, вони першими затягли гімн", — пояснив секретар РНБО, змахнувши сльозу рукавом.

Раніше Фокус повідомляв, що за даними британської розвідки, російські війська просуваються до Краматорська. Кремлю потрібно продемонструвати значні успіхи до 9 травня, що впливає на інтенсивність військових операцій напередодні цієї дати.