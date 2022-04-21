Российские войска продвигаются к Краматорску, — британская разведка

ВС РФ попытается продемонстрировать существенные успехи к 9 мая, что повлияет на интенсивность военных операций в преддверии этой даты.

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Россия, судя по всему, попытается продемонстрировать существенные успехи ко Дню победы 9-го мая. Это может повлиять на то, насколько быстро и интенсивно россияне будут пытаться проводить свои операции в преддверии этой даты. Об этих разведданных сообщается в Twitter британского Министерства обороны.

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[ + – ] Фото: Twitter/Минобороны Великобритании | Разведданные на 21 апреля.

Российские войска с занятых позиций на Донбассе приближаются к Краматорску, город подвергается беспрерывным обстрелам. Интенсивная активность российской артиллерии поддерживает наступление наземных войск на востоке Украины, пытаясь подавить и разрушить украинские ПВО.

"Россия, судя по всему, попытается продемонстрировать существенные успехи ко Дню победы 9 мая. Это может повлиять на то, насколько быстро и интенсивно они будут пытаться проводить свои операции в преддверии этой даты", — говорится в сообщении британского МО.

Напомним, что российские войска из РСЗО "Ураган" обстреляли Днепропетровскую область. Под обстрелы реактивной артиллерии попали Зеленодольск и Великая Костромка. Жертв и раненых после ночного обстрела города в Криворожском районе нет.

Ранее Фокус сообщал, что россияне терроризируют население и пытаются вербовать жителей Украины на войну против ВСУ. Во временно оккупированной Херсонской области ВС РФ не позволяют жителям выезжать за пределы населенных пунктов и заявляют, что никаких гуманитарных коридоров не будет.