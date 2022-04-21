ВС РФ из РСЗО "Ураган" обстреляли населенные пункты в Днепропетровской области
По данным военных администраций, под обстрелы из реактивной артиллерии попали Зеленодольск и Великая Костромка.
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ВС РФ из реактивных систем залпового огня "Ураган" обстреляли населенные пункты в Днепропетровской области. Об этом сообщил глава областной военно-гражданской администрации Валентин Резниченко.
По его словам, ночь с 20 на 21 апреля прошла под сигналы воздушной тревоги, в ходе которой российские войска из реактивной артиллерии обстреляли населенный пункт Зеленодольск.
Резниченко отметил, что огонь по городу в Криворожском районе ВС РФ вели из РСЗО "Ураган". К счастью, жертв и пострадавших среди населения в результате ночного обстрела нет.
"Попали по коммуникациям и оставили город без света и воды. На этот час специалисты все восстановили — вода и электричество есть. Теперь у нас все нормально. Доброе утро!", — написал глава Днепропетровской ОВА в своем Telegram-канале.
Информацию об обстреле Зеленодольска из реактивной артиллерии также подтвердил глава военной администрации Кривого Рога Александр Вилкул. По его словам, ВС РФ открыли огонь из РСЗО "Ураган" по населенному пункту в Днепропетровской области вечером, 20 апреля, около 21:30.
Через некоторое время, как отмечает Вилкул, российские оккупанты совершили обстрел еще одного населенного пункта Криворожского района — Великой Костромки.
В утренней сводке глава военной администрации Кривого Рога заявил, что в Зеленодольске после вечернего обстрела было восстановлено водоснабжение, однако электроэнергия частично поставляется бытовым потребителям.
"Кривой Рог! На утро 21.04 2022 у нас все ровно. По Зеленодольску за ночь восстановлено водоснабжение, канализация, подача электричества частично. Много перебито линий. Работают энергетики", — добавил глава военной администрации в своем Facebook.
Напомним, ранее Генштаб ВСУ сообщал, что ВС РФ на оккупированных территориях терроризируют местное население и планируют объявить мобилизацию для отправки гражданских на войну с Украиной.
Также сообщалось, что Россия отказалась от введения "пасхального перемирия" с 21 апреля и заявила, что Украина будет использовать режим прекращения огня для перегруппировки и поставок нового вооружения.