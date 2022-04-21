ВС РФ из РСЗО "Ураган" обстреляли населенные пункты в Днепропетровской области

По данным военных администраций, под обстрелы из реактивной артиллерии попали Зеленодольск и Великая Костромка.

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ВС РФ из реактивных систем залпового огня "Ураган" обстреляли населенные пункты в Днепропетровской области. Об этом сообщил глава областной военно-гражданской администрации Валентин Резниченко.

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По его словам, ночь с 20 на 21 апреля прошла под сигналы воздушной тревоги, в ходе которой российские войска из реактивной артиллерии обстреляли населенный пункт Зеленодольск.

Резниченко отметил, что огонь по городу в Криворожском районе ВС РФ вели из РСЗО "Ураган". К счастью, жертв и пострадавших среди населения в результате ночного обстрела нет.

"Попали по коммуникациям и оставили город без света и воды. На этот час специалисты все восстановили — вода и электричество есть. Теперь у нас все нормально. Доброе утро!", — написал глава Днепропетровской ОВА в своем Telegram-канале.

[ + – ] ВС РФ из РСЗО "Ураган" обстреляли город Зеленодольск

Информацию об обстреле Зеленодольска из реактивной артиллерии также подтвердил глава военной администрации Кривого Рога Александр Вилкул. По его словам, ВС РФ открыли огонь из РСЗО "Ураган" по населенному пункту в Днепропетровской области вечером, 20 апреля, около 21:30.

Через некоторое время, как отмечает Вилкул, российские оккупанты совершили обстрел еще одного населенного пункта Криворожского района — Великой Костромки.

[ + – ] ВС РФ из РСЗО "Ураган" обстреляли Зеленодольск и Великую Костромку

В утренней сводке глава военной администрации Кривого Рога заявил, что в Зеленодольске после вечернего обстрела было восстановлено водоснабжение, однако электроэнергия частично поставляется бытовым потребителям.

"Кривой Рог! На утро 21.04 2022 у нас все ровно. По Зеленодольску за ночь восстановлено водоснабжение, канализация, подача электричества частично. Много перебито линий. Работают энергетики", — добавил глава военной администрации в своем Facebook.

[ + – ] ВС РФ из реактивной артиллерии обстреляли Зеленодольск и Великую Костромку

Напомним, ранее Генштаб ВСУ сообщал, что ВС РФ на оккупированных территориях терроризируют местное население и планируют объявить мобилизацию для отправки гражданских на войну с Украиной.

Также сообщалось, что Россия отказалась от введения "пасхального перемирия" с 21 апреля и заявила, что Украина будет использовать режим прекращения огня для перегруппировки и поставок нового вооружения.