ЗС РФ із РСЗВ "Ураган" обстріляли населені пункти в Дніпропетровській області

За даними військових адміністрацій, під обстріл із реактивної артилерії потрапили Зеленодольськ і Велика Костромка.

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ЗС РФ із реактивних систем залпового вогню "Ураган" обстріляли населені пункти на Дніпропетровщині. Про це повідомив голова обласної військово-цивільної адміністрації Валентин Резніченко.

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За його словами, ніч із 20 на 21 квітня пройшла під сигнали повітряної тривоги, під час якої російські війська з реактивної артилерії обстріляли населений пункт Зеленодольськ.

Резніченко зазначив, що вогонь по місту в Криворізькому районі ЗС РФ вели з РСЗВ "Ураган". На щастя, жертв і постраждалих серед населення внаслідок нічного обстрілу немає.

"Поцілили по комунікаціях і залишили місто без світла та води. На цей час фахівці все відновили — вода й електрика є. Тепер у нас все нормально. Доброго ранку!" — написав голова Дніпропетровської ОВА у своєму Telegram-каналі.

[ + – ] ЗС РФ із РСЗВ "Ураган" обстріляли місто Зеленодольськ

Інформацію про обстріл Зеленодольська з реактивної артилерії також підтвердив голова військової адміністрації Кривого Рогу Олександр Вілкул. За його словами, ЗС РФ відкрили вогонь із РСЗВ "Ураган" по населеному пункту в Дніпропетровській області увечері, 20 квітня, близько 21:30.

Через деякий час, як зазначає Вілкул, російські окупанти здійснили обстріл ще одного населеного пункту Криворізького району — Великої Костромки.

[ + – ] ЗС РФ із РСЗВ "Ураган" обстріляли Зеленодольськ і Велику Костромку

У ранковому зведенні голова військової адміністрації Кривого Рогу заявив, що в Зеленодольську після вечірнього обстрілу було відновлено водопостачання, проте електроенергія частково постачається побутовим споживачам.

"Кривий Ріг! На ранок 21.04 2022 у нас все рівно. По Зеленодольську за ніч відновлено водопостачання, каналізацію, подача електрики частково. Багато перебито ліній. Працюють енергетики", — додав голова військової адміністрації у своєму Facebook.

[ + – ] ЗС РФ з реактивної артилерії обстріляли Зеленодольськ і Велику Костромку

Нагадаємо, раніше Генштаб ЗСУ повідомляв, що ЗС РФ на окупованих територіях тероризує місцеве населення та планує оголосити мобілізацію для відправлення цивільних на війну з Україною.

Також повідомлялося, що Росія відмовилася від запровадження "Великоднього перемир'я" з 21 квітня та заявила, що Україна використовуватиме режим припинення вогню для перегрупування та постачання нового озброєння.