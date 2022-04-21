ЗС РФ проводять терор населення та хочуть мобілізувати українців на війну проти ЗСУ, — Генштаб

У Херсонській області, за даними командування, окупанти заборонили громадянам виїжджати за межі населеного пункту та заявили, що гуманітарних коридорів більше не буде.

Ми . Ми з України З першого дня війни Фокус ні на хвилину не припиняв роботу. Наша команда вважає своїм обов'язком інформувати читача про те, що відбувається, збирати й аналізувати факти, протистояти ворожій пропаганді. Сьогодні Фокус потребує вашої підтримки, щоб продовжувати свою місію. Дякуємо за те, що ви з нами. Підтримати

ЗС РФ на окупованих територіях продовжують терор населення та готуються до оголошення мобілізації, щоб відправити мирних громадян на війну проти України. Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України в традиційному ранковому зведенні.

Читайте кращі матеріали розділу на сторінці "Фокус. Воєнний фокус" в Facebook Підписатись

За даними відомства, окупаційні війська продовжують завдавати бомбово-ракетних ударів по території нашої країни та намагаються встановити повний контроль над Донбасом.

На Волинському, Поліському та Сіверському напрямах ЗС РФ активних дій не проводили, і змін у стані російських підрозділів не виявлено. На Слобожанському напрямі загарбники збільшують систему технічного забезпечення. В окупованій Балаклії поранених солдатів ЗС РФ почали розміщувати в місцеву лікарню, незважаючи на те, що спеціальний госпіталь для військових був обладнаний у музичній школі. За даними Генштабу, це свідчить про великі втрати серед особового складу ворога та проблеми з їхньою подальшою евакуацією. Тривають масовані атаки з важкого озброєння в Харкові.

На Таврійському напрямку не припиняються артилерійські обстріли вздовж усієї лінії зіткнення. На Херсонщині, як зазначають у Генштабі, ЗС РФ проводять терор мирного населення та готуються оголосити мобілізацію, щоб відправити цивільних на війну проти ЗСУ. У населеному пункті Золота Балка окупанти провели збори з місцевим населенням, де заявили, що "зелених коридорів" більше не буде, тому громадянам заборонено виїжджати з населеного пункту.

На Донецькому напрямку противник також продовжує обстрілювати з важкого озброєння населені пункти та позиції ЗСУ. Протягом минулої доби українська армія відбила дев'ять атак ворога, під час яких було знищено:

один танк;

десять одиниць броньованої техніки;

дві одиниці автомобільної техніки;

артилерійська система;

дві одиниці інженерної спецтехніки;

ЗРК;

ворожий склад із боєприпасами.

Генштаб ЗСУ також зазначає, що підрозділи Повітряних сил України за попередній день у небі знищили три ворожі безпілотники й одну крилату ракету.

[ + – ] ЗС РФ хочуть мобілізувати українців для війни проти ЗСУ

Нагадаємо, раніше військова розвідка України перехопила розмову окупантів, під час якої обговорювалася ліквідація всіх українських військовополонених. Командування ЗС РФ розпорядилося, щоб російські солдати не залишали живих полонених у прифронтовій Попасній.

Також Фокус повідомляв подробиці воєнного успіху ЗСУ під Донецьком та деталі визволення прифронтової Мар'їнки.