ЗС РФ проводять терор населення та хочуть мобілізувати українців на війну проти ЗСУ, — Генштаб
У Херсонській області, за даними командування, окупанти заборонили громадянам виїжджати за межі населеного пункту та заявили, що гуманітарних коридорів більше не буде.
Ми . Ми з України
З першого дня війни Фокус ні на хвилину не припиняв роботу. Наша команда вважає своїм обов'язком інформувати читача про те, що відбувається, збирати й аналізувати факти, протистояти ворожій пропаганді. Сьогодні Фокус потребує вашої підтримки, щоб продовжувати свою місію. Дякуємо за те, що ви з нами.Підтримати
ЗС РФ на окупованих територіях продовжують терор населення та готуються до оголошення мобілізації, щоб відправити мирних громадян на війну проти України. Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України в традиційному ранковому зведенні.
За даними відомства, окупаційні війська продовжують завдавати бомбово-ракетних ударів по території нашої країни та намагаються встановити повний контроль над Донбасом.
На Волинському, Поліському та Сіверському напрямах ЗС РФ активних дій не проводили, і змін у стані російських підрозділів не виявлено. На Слобожанському напрямі загарбники збільшують систему технічного забезпечення. В окупованій Балаклії поранених солдатів ЗС РФ почали розміщувати в місцеву лікарню, незважаючи на те, що спеціальний госпіталь для військових був обладнаний у музичній школі. За даними Генштабу, це свідчить про великі втрати серед особового складу ворога та проблеми з їхньою подальшою евакуацією. Тривають масовані атаки з важкого озброєння в Харкові.
На Таврійському напрямку не припиняються артилерійські обстріли вздовж усієї лінії зіткнення. На Херсонщині, як зазначають у Генштабі, ЗС РФ проводять терор мирного населення та готуються оголосити мобілізацію, щоб відправити цивільних на війну проти ЗСУ. У населеному пункті Золота Балка окупанти провели збори з місцевим населенням, де заявили, що "зелених коридорів" більше не буде, тому громадянам заборонено виїжджати з населеного пункту.
На Донецькому напрямку противник також продовжує обстрілювати з важкого озброєння населені пункти та позиції ЗСУ. Протягом минулої доби українська армія відбила дев'ять атак ворога, під час яких було знищено:
- один танк;
- десять одиниць броньованої техніки;
- дві одиниці автомобільної техніки;
- артилерійська система;
- дві одиниці інженерної спецтехніки;
- ЗРК;
- ворожий склад із боєприпасами.
Генштаб ЗСУ також зазначає, що підрозділи Повітряних сил України за попередній день у небі знищили три ворожі безпілотники й одну крилату ракету.
Нагадаємо, раніше військова розвідка України перехопила розмову окупантів, під час якої обговорювалася ліквідація всіх українських військовополонених. Командування ЗС РФ розпорядилося, щоб російські солдати не залишали живих полонених у прифронтовій Попасній.
Також Фокус повідомляв подробиці воєнного успіху ЗСУ під Донецьком та деталі визволення прифронтової Мар'їнки.