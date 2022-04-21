ВС РФ проводят террор населения и хотят мобилизовать украинцев на войну против ВСУ, — Генштаб

В Херсонской области, по данным командования, оккупанты запретили гражданам выезжать за пределы населенного пункта и заявили, что гуманитарных коридоров больше не будет.

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ВС РФ на оккупированных территориях продолжают террор населения и готовятся к объявлению мобилизации, чтобы отправить мирных граждан на войну против Украины. Об этом сообщает Генеральный штаб Вооруженных сил Украины в традиционной утренней сводке.

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По данным ведомства, оккупационные войска продолжают наносить бомбово-ракетные удары по территории нашей страны и пытаются установить полный контроль над Донбассом.

На Волынском, Полесском и Сиверском направлениях ВС РФ активных действий не проводили и изменений в состоянии российских подразделений не выявлено. На Слобожанском направлении захватчики увеличивают систему технического обеспечения. В оккупированной Балаклее раненых солдат ВС РФ начали размещать местной больницы несмотря на то, что специальный госпиталь для военных был оборудован в музыкальной школе. По данным Генштаба, это свидетельствует о больших потерях среди личного состава врага и проблемах с их дальнейшей эвакуацией. Продолжаются массированные атаки из тяжелого вооружения по Харькову.

На Таврийском направлении не прекращаются артиллерийские обстрелы вдоль всей линии соприкосновения. В Херсонской области, как отмечают в Генштабе, ВС РФ проводят террор мирного населения и готовятся объявить мобилизацию, чтобы отправить гражданских на войну против ВСУ. В населенном пункте Золотая Балка оккупанты провели собрание с местным населением, на котором заявили, что "зеленых коридоров" больше не будет, поэтому гражданам запрещено выезжать из населенного пункта.

На Донецком направлении противник также продолжает обстреливать из тяжелого вооружения населенные пункты и позиции ВСУ. В течение минувших суток украинская армия отбила девять атак врага, в ходе которых были уничтожены:

один танк;

десять единиц бронированной техники;

две единицы автомобильной техники;

артиллерийская система;

две единицы инженерной спецтехники;

ЗРК;

вражеский склад с боеприпасами.

Генштаб ВСУ также отмечает, что подразделения Воздушных сил Украины за предыдущий день в небе уничтожили три вражеских беспилотника и одну крылатую ракету.

[ + – ] ВС РФ хотят мобилизовать украинцев для войны против ВСУ

Напомним, ранее военная разведка Украины перехватила разговор оккупантов, во время которого обсуждалась ликвидация всех украинских военнопленных. Командование ВС РФ распорядилось, чтобы российские солдаты не оставляли в живых пленных в прифронтовой Попасной.

Также Фокус сообщал подробности военного успеха ВСУ под Донецком и детали освобождения прифронтовой Марьинки.