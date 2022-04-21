ВС РФ проводят террор населения и хотят мобилизовать украинцев на войну против ВСУ, — Генштаб
В Херсонской области, по данным командования, оккупанты запретили гражданам выезжать за пределы населенного пункта и заявили, что гуманитарных коридоров больше не будет.
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ВС РФ на оккупированных территориях продолжают террор населения и готовятся к объявлению мобилизации, чтобы отправить мирных граждан на войну против Украины. Об этом сообщает Генеральный штаб Вооруженных сил Украины в традиционной утренней сводке.
По данным ведомства, оккупационные войска продолжают наносить бомбово-ракетные удары по территории нашей страны и пытаются установить полный контроль над Донбассом.
На Волынском, Полесском и Сиверском направлениях ВС РФ активных действий не проводили и изменений в состоянии российских подразделений не выявлено. На Слобожанском направлении захватчики увеличивают систему технического обеспечения. В оккупированной Балаклее раненых солдат ВС РФ начали размещать местной больницы несмотря на то, что специальный госпиталь для военных был оборудован в музыкальной школе. По данным Генштаба, это свидетельствует о больших потерях среди личного состава врага и проблемах с их дальнейшей эвакуацией. Продолжаются массированные атаки из тяжелого вооружения по Харькову.
На Таврийском направлении не прекращаются артиллерийские обстрелы вдоль всей линии соприкосновения. В Херсонской области, как отмечают в Генштабе, ВС РФ проводят террор мирного населения и готовятся объявить мобилизацию, чтобы отправить гражданских на войну против ВСУ. В населенном пункте Золотая Балка оккупанты провели собрание с местным населением, на котором заявили, что "зеленых коридоров" больше не будет, поэтому гражданам запрещено выезжать из населенного пункта.
На Донецком направлении противник также продолжает обстреливать из тяжелого вооружения населенные пункты и позиции ВСУ. В течение минувших суток украинская армия отбила девять атак врага, в ходе которых были уничтожены:
- один танк;
- десять единиц бронированной техники;
- две единицы автомобильной техники;
- артиллерийская система;
- две единицы инженерной спецтехники;
- ЗРК;
- вражеский склад с боеприпасами.
Генштаб ВСУ также отмечает, что подразделения Воздушных сил Украины за предыдущий день в небе уничтожили три вражеских беспилотника и одну крылатую ракету.
Напомним, ранее военная разведка Украины перехватила разговор оккупантов, во время которого обсуждалась ликвидация всех украинских военнопленных. Командование ВС РФ распорядилось, чтобы российские солдаты не оставляли в живых пленных в прифронтовой Попасной.
Также Фокус сообщал подробности военного успеха ВСУ под Донецком и детали освобождения прифронтовой Марьинки.