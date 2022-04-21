По заветам нацистов: в Госдуме хотят принудить пленных украинцев сдавать кровь

С такой инициативой выступил депутат от ЛДПР Сергей Леонов.

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Украинских пленных нужно обязать становиться донорам крови для раненных российских солдат, заявил депутат Госдумы от ЛДПР Сергей Леонов, сообщает "Росбалт".

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"В России отмечается Национальный день донора. В этой связи есть предложение к украинским военнопленным стать в обязательном порядке донорами крови для наших Вооруженных сил, госпиталей и больниц, где проходят лечение российские солдаты, а также мирных жителей, которые пострадали от обстрелов армии Украины", — сказал депутат.

Практика принудительного донорства была широко распространена в нацистских концлагерях. Выжившие узники Бухенвальда вспоминали, что у заключенных брали кровь для солдат вермахта, при этом людей морили голодом и заставляли работать. Нацисты использовали в качестве доноров и "подопытных" для медицинских экспериментов военнопленных и особенно часто — детей, захваченных на оккупированных территориях.

Примечательно, что еще в 2021 году депутаты Государственной думы принудительное донорство расценивали, как преступление против человечности. "За годы войны сотни тысяч детей были замучены в фашистских концлагерях, прошли принудительное донорство и рабский детский труд", — отмечал в июне 2021 года глава фракции "Справедливая Россия" Сергей Миронов, представляя законопроект о предоставлении социальных льгот малолетним узникам концлагерей.

Напомним, ранее уполномоченный по правам человека Верховной Рады Людмила Денисова заявила о том, что Россия грубо нарушает Женевскую конвенцию, регламентирующую обращение с военнопленными. О нарушениях прав пленных украинцев стало известно после их освобождения. Вернувшиеся из плена рассказали, что россияне обращались с ними негуманно: держали в поле, в яме, в гараже. Время от времени выводили по одному и избивали прикладами, делали выстрелы у уха и запугивали.

Военнопленных вывозили и селили в палаточном городке, где температура воздуха была ниже 20 градусов. Поэтому многие пленные получили обморожение рук и ног. К украинцам относились как к осужденным: оказывали моральное давление, а во время прогулок во дворе травили на них собаку. Также время от времени пленных украинцев на протяжении нескольких дней морили голодом, в нарушение 26 статьи конвенции.