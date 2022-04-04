Избивали и морили голодом. Обмудсмен Украины обвинила Россию в нарушении Женевской конвенции

По словам Людмилы Денисовой, военнопленных украинцев держали в палаточном городке в тот момент, когда на улице было 20 градусов мороза.

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Россия грубо нарушает Женевскую конвенцию, регламентирующую обращение с военнопленными. О нарушениях прав пленных украинцев стало известно после их освобождения. Об этом сообщает уполномоченный по правам человека Верховной Рады Людмила Денисова.

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Вернувшиеся из плена рассказали, что россияне обращались с ними негуманно: их держали в поле, в яме, в гараже. Время от времени выводили по одному и избивали прикладами, делали выстрелы у уха и запугивали.

Пленных украинских пограничников с острова Змеиный, среди которых был и автор, пожалуй, самого популярного антивоенного лозунга (про русский военный корабль), на буксире привезли в Севастополь, где сотрудники местной прессы снимали с их участием свои пропагандистские сюжеты, рассказывая о гуманизме кремлевского руководства.

Военнопленных вывозили и селили в палаточном городке, где температура воздуха была ниже 20 градусов. Поэтому многие пленные получили обморожение рук и ног. К украинцам относились как к осужденным: оказывали моральное давление, а во время прогулок во дворе травили на них собаку.

Омбудсмен отмечает, что подобные действия российской стороны следует квалифицировать как нарушение 13 статьи Женевской конвенции об обращении с военнопленными. Статья предусматривает, что военнопленные всегда должны быть защищены от насильственных действий, запугиваний, оскорблений и внимания любопытной публики.

Также время от времени пленных украинцев на протяжении нескольких дней морили голодом, в нарушение 26 статьи конвенции.

Денисова призвала Комиссию ООН по расследованию нарушений прав человека при вторжении РФ в Украину и экспертную миссию, созданную странами-участницами ОБСЕ в соответствии с Московским механизмом, принять во внимание нарушения прав военнопленных граждан Украины.

Ранее Фокус сообщал, что президент Украины Владимир Зеленский побывал в освобожденной от российских войск Буче. Прежде он назвал виновных в резне "ублюдками и палачами".