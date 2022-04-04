Били і морили голодом. Обмудсмен України звинуватила Росію в порушенні Женевської конвенції

За словами Людмили Денісової, військовополонених українців тримали в наметовому містечку тоді, коли на вулиці було 20 градусів морозу.

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Росія грубо порушує Женевську конвенцію, що регламентує поводження з військовополоненими. Про порушення прав полонених українців стало відомо після їхнього звільнення. Про це повідомляє уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова.

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Ті, хто повернувся з полону, розповіли, що росіяни поводилися з ними негуманно: їх тримали в полі, в ямі, в гаражі. Іноді виводили по одному і били прикладами, стріляли біля вуха і залякували.

Полонених українських прикордонників з острова Зміїний, серед яких був і автор, мабуть, найпопулярнішого антивоєнного гасла (про російський військовий корабель), на буксирі привезли до Севастополя, де співробітники місцевої преси знімали з їхньою участю свої пропагандистські сюжети, розповідаючи про гуманізм кремлівського керівництва.

Військовополонених вивозили та селили в наметовому містечку, де температура повітря була нижчою за 20 градусів. Тому багато полонених отримали обмороження рук та ніг. До українців ставилися, як до засуджених: тиснули морально, а під час прогулянок у дворі цькували на них собаку.

Омбудсмен зазначає, що такі дії російської сторони слід кваліфікувати як порушення статті 13 Женевської конвенції про поводження з військовополоненими. Стаття передбачає, що військовополонені завжди повинні бути захищені від насильницьких дій, залякувань, образ та уваги цікавої публіки.

Також час від часу полонених українців протягом кількох днів морили голодом, порушуючи 26 статтю конвенції.

Денісова закликала Комісію ООН з розслідування порушень прав людини під час вторгнення РФ в Україну та експертну місію, створену країнами-учасницями ОБСЄ відповідно до Московського механізму, взяти до уваги порушення прав військовополонених громадян України.

Раніше Фокус повідомляв, що президент України Володимир Зеленський побував у звільненій від російських військ Бучі. Перед тим він назвав винних у різанині "виродками та катами".