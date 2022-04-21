За завітами нацистів: у Держдумі хочуть змусити полонених українців здавати кров

Із такою ініціативою виступив депутат від ЛДПР Сергій Леонов.

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Українських полонених потрібно зобов'язати стати донорам крові для поранених російських солдатів, заявив депутат Держдуми від ЛДПР Сергій Леонов, повідомляє "Росбалт".

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"У Росії відзначається Національний день донора. У зв'язку з цим є пропозиція до українських військовополонених стати обов'язково донорами крові для наших Збройних сил, госпіталів і лікарень, де проходять лікування російські солдати, а також мирних жителів, які постраждали від обстрілів армії України", — сказав депутат.

Практика примусового донорства була поширена в нацистських концтаборах. В'язні Бухенвальду, які вижили, згадували, що у в'язнів брали кров для солдатів вермахту, при цьому людей морили голодом і змушували працювати. Нацисти використовували як донорів і "піддослідних" для медичних експериментів військовополонених і особливо часто — дітей, захоплених на окупованих територіях.

Примітно, що ще 2021 року депутати Державної думи примусове донорство розцінювали як злочин проти людяності. "За роки війни сотні тисяч дітей були закатовані у фашистських концтаборах, пройшли примусове донорство та рабську дитячу працю", — зазначав у червні 2021 року голова фракції "Справедлива Росія" Сергій Миронов, представляючи законопроєкт про надання соціальних пільг малолітнім в'язням концтаборів.

Нагадаємо, раніше уповноважена з прав людини Верховної Ради Людмила Денісова заявила про те, що Росія грубо порушує Женевську конвенцію, яка регламентує поводження з військовополоненими. Про порушення прав полонених українців стало відомо після їхнього звільнення. Ті, хто повернувся з полону, розповіли, що росіяни зверталися з ними негуманно: тримали в полі, в ямі, в гаражі. Іноді виводили по одному та били прикладами, робили постріли біля вуха та залякували.

Військовополонених вивозили та селили в наметовому містечку, де температура повітря була нижчою за 20 градусів. Тому багато полонених отримали обмороження рук і ніг. До українців ставилися як до засуджених: чинили моральний тиск, а під час прогулянок у дворі нацьковували на них собаку. Також час від часу полонених українців протягом кількох днів морили голодом, порушуючи 26 статтю конвенції.