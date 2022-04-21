Россия продолжает наращивать свои силы на территории Украины, – CNN
По информации журналистов, Кремль завел на территорию Украины еще три батальонно тактические группы, а их общее количество выросло до 85 единиц.
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Высокопоставленный представитель Министерства обороны США заявил, что Россия продолжает наращивать в Украине батальонные тактические группы, пишет CNN.
Россия продолжает наращивать свои силы на территории Украины, переориентируясь на Восток, добавив со вчерашнего дня еще 3 батальонные тактические группы. Также высокопоставленный представитель Министерства обороны США отметил, что на территории Украины, армия РФ довела общее число российских батальонных тактических групп (или БТГ) до 85 единиц.
А общее количество БТГ, добавленных за последнюю неделю, достигло 20. Стоит также добавить, что большинство БТГ, поставляемых РФ в Украину, направляются в регион Донбасса.
"По нашим оценкам, большинство из них направляются в регион Донбасса, но я предупреждаю, что мы точно не знаем, где именно находится то или иное подразделение, мы только видим куда они двигаются", — заключил чиновник.
Ранее стало известно, что от Словении Украина получит большое количество боевых танков Т-72. По информации журналистов, в обмен на танки Любляна получит от Германии боевые машины пехоты Marder и колесные бронемашины Fuchs.