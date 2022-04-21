Росія продовжує нарощувати свої сили на території України, – CNN

За інформацією журналістів, Кремль завів на територію України ще три батальйонно-тактичні групи, а їхня загальна кількість зросла до 85 одиниць.

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Високопосадовець Міністерства оборони США заявив, що Росія продовжує нарощувати в Україні батальйонні тактичні групи, пише CNN.

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Росія продовжує нарощувати свої сили на території України, переорієнтуючись на Схід, додавши відучора ще 3 батальйонні тактичні групи. Також високопоставлений представник Міністерства оборони США зазначив, що на території України армія РФ довела загальну кількість російських батальйонних тактичних груп (або БТГ) до 85 одиниць.

А загальна кількість БТГ, доданих за останній тиждень, досягла 20. Варто також додати, що більшість БТГ, що поставляються РФ в Україну, прямують у регіон Донбасу.

"За нашими оцінками, більшість із них прямують у регіон Донбасу, але я попереджаю, що ми точно не знаємо, де саме знаходиться той чи інший підрозділ, ми тільки бачимо, куди вони рухаються", — підсумував чиновник.

Раніше стало відомо, що від Словенії Україна отримає велику кількість бойових танків Т-72. За інформацією журналістів, в обмін на танки Любляна отримає від Німеччини бойові машини піхоти Marder та колісні бронемашини Fuchs.